Cresce l'attesa per la messa in onda del finale di sempre de Il Segreto ma intanto sul magazine della rivista va "in scena" quello che è successo una volta che si sono spenti i riflettori televisivi su Puente Viejo. Le anticipazioni sul post finale della soap opera spagnola che per anni ha ottenuto grandi ascolti su Canale 5, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena soprattutto legati a Emilia, la quale ritroverà in paese suo marito Alfonso. L'uomo, però, si ritroverà in uno scenario apocalittico, dato che Puente Viejo è stata completamente rasa al suolo in seguito a una terribile esplosione che ha distrutto tutto.

Il finale de Il Segreto, anticipazioni: un'esplosione distrugge Puente Viejo

Nel dettaglio, nel finale de Il Segreto Don Filiberto, dopo essersi reso conto che Francisca l'ha sempre ingannato e preso in giro, deciderà di vendicarsi e lo farà piazzando una bomba in paese che avrà degli esiti inaspettati.

Lo scoppio, infatti, causerà distruzione e morte a causa della sua violenza, al punto da sembrare che per molti degli abitanti non ci sia più scampo.

Eppure le anticipazioni sul dopo finale della soap opera di Canale 5 rivelano, che in realtà, non tutti perderanno la vita in seguito a questa esplosione. Alfonso, infatti, nel momento in cui rimetterà piede in paese si metterà subito sulle tracce della sua amata Emilia e, alla fine riuscirà a trovarla.

Alfonso ritrova Emilia: la donna si salverà

Le sue condizioni di salute, però, non saranno delle migliori e per i medici sarà necessario farla operare al più presto. Emilia, quindi, finirà in sala operatoria mentre Alfonso e suo figlio Matias spereranno con tutto il cuore che la donna possa riprendersi.

Per fortuna, accadrà il miracolo: il medico, uscito dalla sala operatoria, rivelerà ad Alfonso e Matias che l'operazione è andata a buon fine e che sono riusciti a saturare tutte le ferite interne riportate in seguito all'esplosione. Emilia, così, verrà dimessa dall'ospedale ma quando tornerà in paese non ci sarà spazio per feste in suo onore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Francisca muore dopo l'esplosione: anticipazioni Il Segreto

Puente Viejo è sommerso da una profonda tristezza: tanti sono stati i morti e i feriti che ancora stanno lottando dopo aver rischiato la vita. Tra quelli che non ce l'hanno fatta c'è Francisca: la perfida signora di Puente Viejo ha trovato la morte in seguito all'esplosione ordita da Don Filiberto proprio per vendicarsi di lei.

Anche Raimundo non ce l'ha fatta: Emilia e Alfonso si recheranno al cimitero per far visita alla tomba dell'uomo e a quella della sua amata Francisca, dato che entrambi sono stati accomunati dallo stesso triste e fatale destino.