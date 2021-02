Paolo Bonolis è pronto a tornare in televisione con il suo fortunatissimo game show Avanti un altro che sbarcherà anche in prime time e per l'occasione ospiterà anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Possiamo anticiparvi, in anteprima, che diversi dei protagonisti di questa edizione parteciperanno ad una puntata serale del game show che andrà in onda a partire dal mese di aprile sulla rete ammiraglia Mediaset.

Speciale Avanti un altro in prime time con gli ex del Grande Fratello Vip 5

Nel dettaglio, questo pomeriggio si è svolta a Roma la registrazione ufficiale della puntata serale di Avanti un altro che vede protagonisti alcuni degli ex concorrenti del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, che chiuderà definitivamente i battenti il prossimo lunedì 1° marzo.

Tra i presenti in studio nel game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti vi erano Elisabetta Gregoraci, protagonista indiscussa di questa edizione sia per la sua chiacchieratissima storia sentimentale con Flavio Briatore sia per essere stata al centro dei desideri di Pierpaolo Pretelli.

Presente in studio anche Francesco Oppini, che si è fatto notare soprattutto per la sua amicizia speciale con Tommaso Zorzi. Un legame fortissimo quello tra Oppini e il giovane Tommaso che sicuramente proseguirà anche adesso che si spegneranno i riflettori sul reality show Mediaset.

Allo speciale Avanti un altro in prime time, Francesco non ha partecipato da solo, bensì in compagnia di mamma Alba Parietti, che è stata un po' una protagonista "indiretta" di questo GF Vip, sempre pronta a commentare sui social tutte le avventure e le dinamiche tra i vari concorrenti.

E poi ancora, possiamo anticiparvi che a questo speciale del game show condotto da Paolo Bonolis, ha preso parte anche il noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis.

Insomma una puntata decisamente da non perdere che non deluderà le aspettative dei tantissimi fan e spettatori del GF Vip che in questi mesi si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti.

La puntata speciale di Avanti un altro-GF Vip dovrebbe essere trasmessa l'11 aprile

Ma quando sarà trasmessa su Canale 5 questa puntata speciale di Avanti un altro? Il ciclo di appuntamenti con il game show di Bonolis nella prestigiosa fascia oraria del prime time, dovrebbe prendere il via a partire da domenica 11 aprile, al posto del talk show Live - Non è la d'Urso che verrebbe sospeso in anticipo.

La puntata con i protagonisti del Grande Fratello Vip dovrebbe essere la prima ad aprire il ciclo di puntata serali di Avanti un altro. In attesa di vederlo in prime time, però, Bonolis tornerà anche nel preserale a partire da lunedì 8 marzo con la nuova edizione in onda nella fascia 18:45-20.