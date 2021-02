Prosegue con grande successo la messa in onda della soap opera Beautiful su Canale 5 e le anticipazioni delle puntate americane che prossimamente vedremo in onda in Italia, rivelano che ci saranno delle sorprese importanti legate al personaggio di Steffy. La figlia di Ridge, messo da parte il suo sentimento per Liam ormai felice al fianco di Hope, riuscirà a trovare un nuovo amore che saprà far breccia nel suo cuore. Trattasi dell'affascinante medico Finn che, tuttavia, nasconderebbe dei segreti scomodi sul suo passato.

Le anticipazioni americane di Beautiful: Steffy ritrova l'amore con Finn

Nel dettaglio, in seguito ad un incidente in moto, Steffy verrà ricoverata con urgenza in ospedale e la sua convalescenza si rivelerà molto lunga e anche faticosa.

Forrester, infatti, avrà molte costole rotte e anche dal punto di vista psicologico non se la passerà per niente bene.

Del resto l'ultimo periodo non è stato per niente facile per Steffy che, tuttavia, in ospedale potrà contare sul sostegno dell'affascinante dottor Finn, che prenderà a cuore il suo caso e deciderà di darle una mano per cercare di farle riprendere in mano al più presto la sua vita.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che per tutto il percorso della degenza, tra Finn e Steffy si verrà a creare un rapporto di fiducia e stima reciproca.

I dubbi su Finn dopo la relazione con Steffy

Nel momento in cui la ragazza verrà dimessa dall'ospedale e potrà tornare a casa, Finn si proporrà di diventare il suo medico curante e di conseguenza si recherà quasi tutti i giorni da lei per farle visita e constatare così i suoi progressi in seguito all'incidente.

Sta di fatto che il rapporto tra Steffy e l'aitante medico diventerà sempre più intimo: dalle lunghe chiacchierate insieme si passerà alle risate fino ad arrivare al primo bacio ufficiale. Così, dopo tante delusioni dal punto di vista sentimentale, Steffy riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso grazie all'amore di Finn.

Il passato segreto di Finn che scuote Liam: anticipazioni americane di Beautiful

Tutto sembra far sperare per il meglio, se non fosse che Liam fin dal primo momento non vedrà di buon occhio il medico. Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che l'istinto suggerisce a Liam che Finn non sia né il bravo ragazzo né il perfetto fidanzato che tutti credono essere.

Liam non avrà tutti i torti dato che salteranno fuori dei segreti molto scomodi legati al passato del medico che ha fatto breccia nel cuore di Steffy. Finn ha già avuto una relazione in passato con una sua paziente o per meglio dire un'ossessione, insana e folle, dalle tragiche conseguenze.