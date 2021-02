Non è passata neppure una settimana da quando Belen ha confermato di aspettare un figlio dal compagno Antonino Spinalbese. Dopo che una nota rivista di Gossip ha pubblicato le prime foto del suo pancino, la showgirl si è sentita libera di mostrarsi anche sui social network. Un video che l'argentina ha girato davanti allo specchio e con soltanto l'intimo addosso, ha lasciato perplessi alcuni fan, che le hanno chiesto dove fossero le forme di una donna al quinto mese di Gravidanza.

Prime piccole rotondità per Belen

Come ha confermato lei stessa ai giornalisti, Belen è da poco entrata nel quinto mese di gravidanza: dopo settimane di gossip e mezze smentite, la soubrette ha confessato di essere in dolce attesa per la seconda volta.

Da quando è stato ufficializzato il suo stato interessante, Rodriguez ha iniziato a condividere con i suoi tanti fan alcuni momenti della giornata, mostrandosi per la prima volta dopo tanto tempo a figura intera e non più solo in viso.

Un video che la sudamericana ha pubblicato su Instagram in questi giorni, però, ha sollevato una piccola polemica: in tanti si sono chiesti come faccia la 36enne ad essere ancora così esile se è a più di metà del percorso di gestazione.

Nelle immagini in questione, si vede la presentatrice Mediaset davanti ad uno specchio e con addosso solo la biancheria intima: ad un certo punto del filmato, Belen si mette di profilo per mostrare il pancino, che però si vede ancora pochissimo.

I commenti sul ventre piatto di Belen

Sotto al video in bianco e nero dove Belen sfoggia per la prima volta la sua pancia alla sedicesima settimana di gravidanza, si possono leggere i commenti di alcuni utenti che non comprendono come faccia ad essere ancora così perfetta e in forma.

"Ma la pancia dov'è?", "Ma sei davvero incinta?", "Sei troppo magra", "Io a tre mesi ero già un baule", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono arrivati sul profilo Instagram di Rodriguez e ai quali lei ha risposto quasi immediatamente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A catturare l'attenzione della bella showgirl, però, è stata soprattutto la critica di chi l'ha paragonata ad un'altra donna famosa in dolce attesa: "Hai battuto Chiara Ferragni", ha digitato qualcuno sui social network in riferimento alle pance poco pronunciate di entrambe le future mamme.

La risposta di Belen al paragone con Chiara Ferragni

Quando si è imbattuta nel commento di un fan che l'ha associata a Ferragni (che diventerà mamma tra circa un mese), Belen ha deciso di rispondere ma con ironia.

"Chiara ha una pancia bellissima, a me deve ancora scoppiare", ha fatto sapere la soubrette che sembra non essersela presa per le piccole critiche che le hanno rivolto alcuni utenti di Instagram.

Rodriguez, infatti, sta vivendo un tale stato di grazia che non si cura delle cattiverie che vengono dette e scritte ogni giorno sulla sua vita privata. In un'intervista che ha rilasciato di recente, ad esempio, l'argentina ha fatto sapere che non dà più ascolto alle critiche o alle polemiche che la riguardano: accanto ad Antonino Spinalbese la 36enne ha raggiunto un equilibrio nuovo.

"Per la prima volta amo un uomo gentile", ha dichiarato la presentatrice di Tu sì que vales nel descrivere le differenze che ci sono tra la sua attuale storia d'amore e quelle tormentate che ha vissuto in passato.

Quando le è stato chiesto se ha mai punzecchiato qualche ex sui social, però, Belen ha negato dicendo che non sarebbe rispettoso nei confronti del suo fidanzato se perdesse tempo a lanciare frecciatine velenose a Stefano De Martino o ad altri uomini ai quali è stata legata sentimentalmente in precedenza.