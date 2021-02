Da quando Belen Rodriguez ha confermato di essere incinta, molti fan si sono chiesti come avrà reagito Stefano De Martino alla notizia. Dando un'occhiata ai commenti che sono stati scritti sotto all'ultimo post Instagram del conduttore, si nota che in tanti sono preoccupati per lui e per lo sguardo triste che sfoggerebbe da qualche tempo a questa parte, ovvero da quando l'ex moglie ha voltato pagina accanto a un altro uomo.

Belen in dolce attesa: l'ex marito Stefano non commenta

È passato veramente poco da quando Belen ha ufficializzato una notizia che circolava da tempo: è in attesa del suo secondo figlio.

Mentre sul web impazzano indiscrezioni sul sesso e sul nome del nascituro, che dovrebbe nascere all'inizio della prossima estate (indiscrezioni dicono che si tratterrebbe di una femmina e che il nome potrebbe essere Celeste), alcuni affezionati fan hanno notato un dettaglio particolare che in qualche modo riguarda Belen.

Vedendo l'ultima foto che Stefano De Martino ha pubblicato su Instagram (ma anche le storie caricate di recente), un gruppo di suoi sostenitori si sono detti preoccupati per lui: il 31enne, infatti, da un po' non sarebbe più lo stesso, come se qualcosa l'avesse intristito.

Il napoletano, inoltre, non si è ancora sbilanciato sul fratellino/sorellina in arrivo per Santiago, il bambino che è nato dall'amore con la showgirl argentina ormai quasi sette anni fa.

Commenti su Belen sul profilo di De Martino

Visto che Stefano non commenta la gravidanza dell'ex moglie, i fan hanno cercato di captare il suo stato d'animo dai contenuti che pubblica sui social network.

Sotto all'ultima foto che il napoletano ha caricato su Instagram, ad esempio, si possono leggere i pareri di chi pensa che De Martino stia soffrendo per come sono andate a finire le cose con Rodriguez.

"Sta giù per Belen, si nota dallo sguardo", "Ha gli occhi molto tristi, si vede", questi sono solo un paio di commenti che sono arrivati al 31enne, che ha deciso d'ignorarli senza dare troppe spiegazioni.

Tra gli utenti più apprensivi, c'è anche chi ha rivolto belle parole di speranza al presentatore Rai scrivendogli: "Ti auguro di essere felice e di diventare di nuovo papà anche tu".

Anche in questo caso Stefano non ha risposto, segno che non intende rilasciare nessuna dichiarazione su quello che sta accadendo nella vita privata di Belen e di conseguenza nella sua e in quella del piccolo Santiago.

Nessun nuovo amore per Stefano dopo l'addio a Belen

Se Belen si è ufficialmente rifatta una vita accanto ad Antonino Spinalbese, Stefano sembra non aver ancora trovato la forza e la voglia di lasciarsi andare a un nuovo amore dopo la separazione.

Anche se gli sono stati attribuiti vari flirt (come quello con la top model Mariacarla Boscono, ex di Ghali), De Martino non ne ha confermato nessuno, anzi si è spesso esposto per ribadire il suo status di papà single.

Da quando Rodriguez ha ammesso di essere incinta del compagno, poi, si sono sprecati i Gossip sulla reazione che avrebbe avuto il napoletano: le riviste scandalistiche, ad esempio, sostengono che il 31enne avrebbe preso male la notizia dell'ex moglie che ha deciso di mettere su famiglia con un ragazzo che ha conosciuto soltanto otto mesi fa.

I giornalisti hanno anche riportato alcune confidenze che Stefano avrebbe fatto agli amici su questa vicenda: pare che il presentatore di Stasera tutto è possibile abbia storto il naso sia per la velocità con la quale Belen ha messo in cantiere un figlio con un altro uomo, che per la presa di coscienza di averla persa per sempre dopo un tira e molla iniziato quasi dieci anni fa.