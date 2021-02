L'errore che ha commesso qualche settimana fa, sembra non aver insegnato nulla a Belen Rodriguez: sebbene sia stata criticata e un po' derisa per aver "rubato" la foto a un'influencer russa spacciandola per sua, l'argentina ci è ricascata nelle scorse ore. I più attenti, infatti, hanno notato che sul profilo Instagram della soubrette è stato pubblicato uno scatto che Eleonora Rocchini aveva condiviso a novembre scorso.

Nuovo scivolone social per Belen Rodriguez

Dopo essere stata attaccata per aver fatto sua l'immagine che un'influencer russa aveva postato molto tempo prima, Belen è incappata ancora in quest'errore.

Ad accorgersi della gaffe social della presentatrice Mediaset, è stata una pagina Instagram che ha messo a confronto lo scatto condiviso dalla Rodriguez il 5 febbraio con quello originale di un'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Nella tarda serata di ieri, dunque, la 36enne ha postato la foto in cui si vedevano le gambe di qualcuno con un look casual, ovvero pantaloni di una tuta verde chiaro e scarpe da ginnastica bianche.

Dando un'occhiata ai commenti che sono stati scritti sotto a questo post, ci si rende conto che in molti hanno scoperto "l'inghippo": la sudamericana ha "rubato" la fotografia in questione a Eleonora Rocchini, un ex volto del dating-show di Maria De Filippi che ora fa l'influencer di professione.

I commenti sulla 'gaffe fotografica' di Belen

Vedendo le due foto una accanto all'altra, è evidente che siano uguali e che Belen abbia copiato l'idea a Eleonora in quanto l'ha pubblicata molto tempo dopo rispetto a lei: la Rocchini ha condiviso quest'immagine sul suo profilo Instagram a novembre scorso. Tra i commenti che si possono leggere sotto al post incriminato, spiccano i seguenti: "Ma è la stessa foto di Eleonora", "E mo' queste di chi sono?", "Neanche la foto è vera, l'hai presa dalla Rocchini", "Belen ma che fai?

Una come te che pubblica foto di altre, bah".

Insomma, anche stavolta la Rodriguez ha sollevato una piccola polemica social pubblicando un'immagine palesemente non sua e senza citare la fonte dalla quale l'ha attinta. I fan della showgirl, però, non si spiegano il motivo per il quale una donna così bella e creativa come lei debba incappare in questi scivoloni, soprattutto perché dimostra di avere poca fantasia se prende spunto da colleghe molto meno popolari di lei (l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poco meno di un milione di followers su Ig, Belen quasi 10 milioni).

La passione di Belen per gli scatti di altre influencer

Non è la prima volta che Belen viene accusata di "rubare" la foto a un'influencer facendola passare per sua: alcuni mesi fa, infatti, una ragazza russa ha rivendicato l'originalità di un'immagine che la Rodriguez ha postato ma che lei aveva fatto e pubblicato molto tempo prima. A notare per prima la gaffe social della soubrette, fu Valentina Vignali, che taggò la fashion blogger in questione per farle sapere che una famosa showgirl si era impossessata di un suo scatto senza citarla.

Tra i fan, però, c'è chi non si rassegna all'idea che la 36enne possa aver commesso per la seconda volta un errore così banale. Un'ipotesi che hanno formulato i più scettici, è quella secondo la quale la presentatrice di Tu sì que vales non avrebbe rubato le fotografie alle influencer menzionate in precedenza, ma le avrebbe trovate su un altro social network che si occupa principalmente della condivisione di immagini a tema.

Tra i commenti sotto al post Instagram di Belen, si può leggere anche quello che recita: "Ma il 99% delle tue foto sono prese da Pinterest? Come gli occhiali, le scarpe".