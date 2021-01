Anche se Belen non l'ha ancora confermato, i suoi fan sono certi del fatto che aspetti un bambino. Dopo aver visto alcune storie su Instagram in cui la showgirl brinda con un bicchiere di vino in mano, molti follower si sono esposti per rimproverarla: qualora fosse davvero incinta, la Rodriguez non dovrebbe bere alcolici soprattutto nei primi mesi, che sono i più delicati della gravidanza.

Rimproveri social per Belen

Continua a far discutere la presunta dolce attesa di Belen: se le riviste di Gossip danno per certo lo stato interessante della showgirl, quest'ultima tace e forse prova a depistare i fan con delle mosse social.

Sabato 30 gennaio la Rodriguez ha pubblicato su Instagram foto e storie della cena che ha condiviso col fidanzato, la sorella e pochi altri amici. In uno scatto, in particolare, si vede l'argentina con un bicchiere di vino in mano intenta a brindare con Cecilia alle cose belle della vita.

"Che si rida, che si beva, questo brindisi è mio e nessuno me lo leva", ha scritto la conduttrice Mediaset accanto allo scatto di un calice quasi del tutto vuoto. I tanti follower della soubrette, però, non hanno gioito alla vista di quest'immagine, anzi si sono immediatamente esposti per rimproverarla perché starebbe facendo qualcosa di assolutamente sconsigliato durante la gravidanza, ovvero bere alcolici.

Indizi e dubbi sul bebè in arrivo in casa Belen-Spinalbese

Tra i tanti commenti che sono stati scritti sotto ad un recente post Instagram di Belen, spiccano quelli di chi è certo che sia in attesa del suo secondo figlio, come le riviste di gossip sostengono da circa un mese. "Non si fa, sei incinta", ha digitato un utente particolarmente preoccupato per la Rodriguez che, se fosse davvero in stato interessante, non dovrebbe consumare alcolici soprattutto nei primi periodi, considerati i più delicati.

"Belen sei incinta, non puoi bere alcol", hanno aggiunto altri follower che hanno storto il naso nel vedere l'argentina con un mano un bicchiere di vino mezzo vuoto. Altri sostenitori della presentatrice di Tu sì que vales, si sono rivolti direttamente a lei chiedendole: "Ma sei incinta e bevi?". Insomma, sono stati in molti a protestare sui social network per la decisione della chiacchierata 36enne di brindare alla bella serata con un po' di alcol, cosa che non dovrebbero fare le donne nei nove mesi di gravidanza.

Rumor e mancate smentite sulla gravidanza di Belen

Gli indizi che sono stati raccolti sulla chiacchierata dolce attesa della Rodriguez, sono un bel po': innanzitutto, la showgirl non ha ancora smentito il gossip che circola da circa un mese, quello che la vorrebbe prossima a diventare mamma per la seconda volta. I giornalisti, inoltre, sostengono che Antonino Spinalbese si sia licenziato dal salone di parrucchieri dove ha lavorato fino a pochi mesi fa anche per stare vicino alla compagna incinta: il giovane avrebbe confermato agli ormai ex colleghi di lavori, che a breve diventerà papà.

La conduttrice Mediaset, poi, è stata sorpresa dai paparazzi con addosso abiti larghi e comodi, come se avesse voluto nascondere il pancino che inizia a crescere.

Altro dettaglio da non sottovalutare, sono le foto che l'argentina pubblica sul suo profilo Instagram: è da un bel po' di tempo, infatti, che la 36enne non condivide un suo scatto a figura intera (ultimamente ha postato solo immagini del viso oppure altre risalenti a shooting di qualche mese fa). Stando a quello che raccontano i bene informati, il secondo figlio di Belen dovrebbe nascere all'inizio della prossima estate, quindi l'ufficialità della notizia non dovrebbe tardare ad arrivare.