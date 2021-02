Can Yaman esce allo scoperto con la bella Diletta Leotta. Dopo i rumors e le indiscrezioni che si sono rincorsi per svariate settimane, ecco che l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer ha scelto di pubblicare su Instagram la prima foto ufficiale che lo ritrae felice al fianco della conduttrice e giornalista sportiva. Fin qui nulla di strano se non fosse che Can ha scelto di attuare una dura e inaspettata decisione verso i suoi stessi fan e follower, dato che ha tolto loro la parola su Instagram, vietando a tutti di commentare il post social con Diletta.

La scelta di Can Yaman verso i propri fan

Nel dettaglio, quando ha scelto di pubblicare questo primo scatto di coppia che lo ritrae al fianco di Diletta Leotta, Can Yaman ha disattivato la funzione commenti al suo post Instagram e, in questo modo, ha vietato ai suoi ammiratori e sostenitori di poter dire la propria opinione sulla sua relazione con Diletta.

Una presa di posizione dura e al tempo stesso inaspettata quella di Can Yaman che, tuttavia, conferma la scelta fatta qualche settimana fa sempre dall'attore turco, il quale si era schierato contro i propri fan di Twitter. In quell'occasione, subito dopo l'uscita del rumors del flirt in corso con Diletta Leotta, i commenti da parte dei sostenitori dell'attore di DayDreamer non furono dei migliori e in tantissimi arrivarono a dire che si trattava solo di un "amore da copertina" e che potesse essere tutto studiato e architettato a tavolino.

L'attore di DayDreamer vieta ai fan di commentare la foto con Diletta

Accuse che non piacquero per nulla a Can, il quale scelse di disattivare il proprio account Twitter e in questo modo decide di mettere fine al suo rapporto diretto e costante con i fan italiani e quelli turchi.

Successivamente, poi, Can aveva pubblicato un duro post su Instagram in cui scriveva: "Sono solo fatti miei", che sembrava essere una frecciatina rivolta proprio a chi aveva osato criticarlo.

Ebbene, anche questa volta, a distanza di settimane ormai dall'uscita della notizia del con Diletta, Can Yaman ha scelto di vietare ai propri fan di commentare lo scatto: l'unica funzione concessa è il "like" da mettere oppure no alla prima foto di coppia social con la conduttrice sportiva.

La foto di Can e Diletta spopola su Instagram ma i fan non possono commentare

Tale divieto non è passato inosservato, dato che per tutte le foto pubblicate in precedenza, Can non si è mai posto il problema di disattivare la funzione commenti, sempre aperta tutti.

Tra i post social più commentati c'è quello che lo ritrae con il cavallo "Ginepro", ma anche il post con il quale l'attore aveva annunciato la sua partecipazione a "C'è posta per te", condotto da Maria De Filippi.