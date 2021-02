Non c'è pace per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. Poche ore fa, sul proprio profilo Instagram la conduttrice sportiva ha pubblicato lo scatto di San Valentino che la ritrae al fianco del suo nuovo fidanzato, l'aitante attore turco che ha fatto perdere la testa a milioni di spettatrici. Una foto ripresa anche da Can sul proprio account personale. Ma a far discutere, in queste ore, è anche la segnalazione social riportata da Deianira Marzano, riguardante proprio i due protagonisti del Gossip del momento, i quali sarebbero stati visti mentre andavano in giro con al seguito un bel po' di paparazzi.

La segnalazione su Can Yaman e Diletta Leotta riportata da Deianira

Nel dettaglio, l'influencer Deianira ha riportato sul proprio profilo Instagram una segnalazione legata proprio alla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta.

Un utente, infatti, ha raccontato di aver visto la coppia insieme nel pomeriggio del 14 febbraio sulla costiera amalfitana mentre stavano scattando altre foto. I due, però, in questa giornata speciale di San Valentino che hanno celebrato e festeggiato anche sui social non erano da soli, bensì accompagnati da un nutrito gruppo di fotografi/paparazzi.

"Ma ti pare che questi passano il San Valentino con i paparazzi al seguito?", si è chiesta l'utente che ha riportato la segnalazione a Deianira.

La coppia Can-Diletta sarebbero stati avvistati in compagnia dei fotografi

"Oggi sono sulla costiera amalfitana a scattare altre foto per continuare lo show", scrive ancora la persona che avrebbe avvistato Can e Diletta nel pomeriggio di San Valentino, aggiungendo poi che lo scatto postato questo pomeriggio per celebrare la festa degli innamorati risalirebbe allo scorso 3 febbraio.

Insomma, sebbene i due abbiano deciso di vivere serenamente la loro relazione e soprattutto di farlo alla luce del giorno, ad oggi non mancherebbero i dubbi e i sospetti sul loro amore. Del resto già in passato, un nutrito gruppo di fan dell'attore turco, avevano messo in discussione questa coppia e il loro sentimento.

I dubbi dei fan sulla coppia Can-Diletta

La reazione dell'attore turco di DayDreamer, però, non era stata delle migliori: Can infatti aveva risposto duramente sui social, facendo presente alle sue fan che non dovevano intromettersi nel suo privato.

Atteggiamento differente, invece, quello di Diletta: la conduttrice sportiva, infatti, nonostante le critiche e i sospetti sul suo amore con Yaman, ha sempre preferito mantenere un profilo basso ed è andata avanti per la propria strada, incurante dei sospetti che qualcuno ha mosso sul suo conto.

Decideranno di fare chiarezza dopo questa segnalazione social riportata da Deianira? Nel corso delle prossime giornate ci potrebbero essere sviluppi.