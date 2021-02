L'attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva Diletta Leotta sembrano ormai fare coppia fissa. I due, già nei giorni scorsi erano stati sorpresi insieme e ieri 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino Diletta e Can hanno nuovamente sorpreso i fan, postando su Instagram un nuovo scatto molto romantico, che li ritrae insieme davanti a un bellissimo tramonto.

La foto della coppia ha avuto migliaia di interazioni, ma non tutti i commenti sono stati positivi: molti utenti non sembrerebbero gradire particolarmente la storia nascente tra l'attore e la conduttrice e hanno commentato lo scatto tra i due, con frasi poco carine.

La foto postata prima da Diletta e poi da Can

La foto romantica che ritrae Can Yaman e Diletta Leotta, sullo sfondo di un tramonto è stata postata prima dalla conduttrice sportiva su Instagram: Diletta ha pubblicato lo scatto intorno alle ore 17. Poco dopo, Can Yaman - che evidentemente ha molto il dolce gesto della donna - ha postato la stessa fotografia con un cuore rosso sul proprio profilo Instagram. Non ci è voluto molto prima che entrambi i post fossero sommersi dai like dei fan, ma anche dai commenti, sia positivi (esempio "All you need is love") che negativi (come "A nessuno piace questo elemento"). Già alcuni giorni fa, Diletta Leotta aveva pubblicato uno scatto nel quale lei e Can Yaman erano insieme a un bellissimo cavallo bianco, inoltre la foto era seguita dalla frase "C'era una volta".

Non solo fan per la 'coppia del momento'

Lo scatto pubblicato il 14 febbraio, nel dettaglio ritrae i due in primo piano che si guardano negli occhi, sullo sfondo di un tramonto al mare. La coppia è tra le più chiacchierate del momento: come si può notare dai commenti, però, non tutti sembrerebbero gradire la storia d'amore tra i due.

Sono molti, infatti, i commenti negativi, oltre quelli positivi, scritti da alcuni utenti sotto il post di Diletta e di Can.

Nelle scorse settimane, alcuni erano arrivati a ipotizzare che la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta fosse finta e che dietro ci fossero soltanto obiettivi economici.

Con questo ultimo scatto, pubblicato nella giornata in cui si celebra l'amore, la coppia potrebbe aver messo a tacere le tante voci sul loro conto.

Gesti romantici tra Can e Diletta

Nella serata di sabato 13 febbraio, Can Yaman aveva pubblicato una "storia" su Instagram, scatenando ancora una volta la curiosità dei fan: l'attore mostrava la televisione in un momento in cui compariva Diletta in diretta, inviata per la partita tra Spezia e Milan di Serie A. Nella storia, inoltre, il nome taggato di Diletta, era seguito da una rosa rossa, anche in quest'occasione la conduttrice sembrerebbe aver apprezzato il gesto e subito dopo ha condiviso il post di Can nelle sue strories.