Il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro delle notizie di Gossip del momento. In queste ultime ore, infatti, Can Yaman ha deciso di uscire allo scoperto e lo ha fatto postando sul suo profilo Instagram la prima foto ufficiale che lo ritrae al fianco della conduttrice sportiva. Eppure, nonostante questa conferma da parte dell'attore della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, continuano a non mancare i dubbi sulla loro storia, al punto che qualcuno ipotizza che in realtà Diletta sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato Daniele Scardina.

Su Instagram, Can Yaman esce allo scoperto con Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo settimane in cui si sono rincorsi rumors e paparazzate varie della coppia per le strade della Capitale, ecco che Can Yaman ha deciso di uscire finalmente allo scoperto e lo ha fatto postando la prima foto ufficiale di coppia al fianco della bella Diletta Leotta.

"Coppia esplosiva" ha scritto l'attore turco nella didascalia del suo post Instagram che, nel giro di pochi minuti, è diventato virale.

Eppure Can ha tolto la possibilità ai fan di esprimere il proprio parere per questo scatto: la funzione "commenti", infatti, è stata disattivata nel momento in cui ha scelto di condividere lo scatto sui social.

Diletta Leotta ancora innamorata del suo ex fidanzato?

L'unica funzione possibile era quella di mettere il fatidico "cuoricino" di Instagram e quindi mostrare apprezzamento per la coppia.

Tuttavia, nonostante lo scatto di Can Yaman, i dubbi su questo flirt continuano ad essere tanti. In particolar modo, non si esclude che quello della coppia Can-Diletta, possa essere un amore "da copertina" di quelli studiati a tavolino per finire sulle prime pagine di tutti i più importanti settimanali.

Ma, come se non bastasse, in queste ultime ore si è fatta strada anche la possibilità secondo la quale Diletta sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato. Trattasi del pugile Daniele Scardina, che quest'anno è stato tra i concorrenti di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Il silenzio di Can e Diletta sui dubbi legati al loro amore

Ai tempi della partecipazione al programma del sabato sera di mamma Rai, si era già parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Diletta e Daniele: i due, infatti, erano stati paparazzati assieme ma a quanto pare non ci sarebbe stato il lieto fine.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti?

Al momento, sia Can che Diletta preferiscono non commentare le indiscrezioni che circolano sul loro conto, compresi i dubbi sul loro amore che prendono sempre più piede tra i fan.