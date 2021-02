Nicola Vivarelli alias Sirius è uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Il giovane ha avuto una lunga e chiacchierata frequentazione con Gemma Galgani. Sebbene i due abbiano chiuso in modo burrascoso, l'ex cavaliere in un'intervista per il magazine del dating show ha rinnovato la stima nei confronti della 70enne piemontese.

Le parole sulla dama

Sirius dopo avere lasciato Uomini e donne è tornato a lavorare su una nave da crociera americana. Intervistato da Uomini e Donna magazine, il diretto interessato ha spiegato di non riuscire a seguire tutte le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi.

Quando ha la connessione internet cerca di leggere più notizie possibili sul programma, non è sempre così facile.

Nonostante la rottura con Gemma Galgani, Vivarelli ha speso delle parole di stima nei confronti della 70enne piemontese: "La rispetto e ci sono molto affezionato". Inoltre, l'ex cavaliere ha ammesso che ogni volta che riesce, scrive a Galgani: "È sempre bello fare due chiacchiere con lei e sentire come sta". Una volta terminata l'esperienza di bordo, Sirius non ha nascosto il desiderio di incontrare Gemma: "Spero di rivederla al mio rientro". Nell'intervista l'ufficiale della Marina Mercantile ha spiegato che non dimenticherà mai il percorso effettuato con Galgani, grazie alla dama ha imparato molte cose.

Attualmente Sirius è single e non ha nascosto di essere alla ricerca della sua donna ideale per intraprendere una relazione stabile.

Per quanto riguarda la conoscenza fra Gemma e Marizio, Vivarelli non si è sentito di giudicare il cavaliere. Tuttavia, ha espresso una sua opinione sull'atteggiamento di Guerci: "Bisognerebbe essere sempre sinceri, ma so che questo richiede coraggio".

Nicola ha continuato a sentire qualche ex del programma

Al magazine di Uomini e Donne Nicola Vivarelli ha spiegato di avere sentito più volte Gemma Galgani da quando si è imbarcato.

Tuttavia, la dama piemontese non è la sola che ha sentito Sirius. Il giovane ha confidato di avere sentito anche Valentina Autiero per un semplice saluto. Inoltre, il giovane ha continuato a sentire con molto piacere Armando Incarnato, Gianluca De Matteis e Matteo Ranieri. Per chi non avesse seguito il dating show, Valentina aveva mostrato un certo interesse verso Sirius.

Quest'ultimo, però, ha sempre detto di volere solo un'amicizia da Autiero.

Infine, Nicola Viverelli ha fatto chiarezza sui Gossip che lo vedevano come prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi. Il diretto interessato ha spiegato di non avere ricevuto alcuna chiamata dalla produzione del reality show. Dunque, Sirius non sarà un naufrago.