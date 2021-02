La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro del Gossip e della ribalta mediatica. Nonostante le polemiche e i dubbi che qualcuno avanza sui social, intanto la coppia va avanti per la propria strada, incurante delle critiche e dei sospetti. Proprio in queste ultime ore, l'attore turco della soap DayDreamer, ha scelto di pubblicare su Instagram un nuovo scatto che lo ritrae con la sua amata Diletta ma anche con un "terzo incomodo": trattasi del cavallo Cassius.

La nuova foto di Can Yaman e Diletta Leotta: appare anche Cassius

Nel dettaglio, Can Yaman ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo social (dove è seguito da oltre otto milioni di followers) in cui appare al fianco della conduttrice sportiva, ma anche in compagnia di Cassius.

Si tratta del cavallo bianco che già qualche settimana fa, Can Yaman aveva avuto modo di mostrare ai suoi tantissimi fan su Instagram.

Uno scatto dove l'attore turco si mostra felice più che mai, mentre abbraccia Diletta e il suo amato cavallo: anche la didascalia scelta per pubblicare questa foto conferma come Can sia al "settimo cielo" in questo periodo della sua vita.

La dedica di Can Yaman pubblicata su Instagram

"Cassius. Il regalo più bello mai ricevuto" ha scritto Can su Instagram, aggiungendo poi "San Valentino". Un messaggio che potrebbe apparire sibillino, dato che per qualche fan si tratterebbe del regalo che l'attore ha ricevuto dalla Leotta in occasione della festa degli innamorati. Tuttavia Yaman non si è sbilanciato più di tanto su questo e non ha dato ulteriori dettagli sullo scatto.

A colpire, invece, è stata la scelta dell'attore di tornare a dare la possibilità ai suoi tantissimi fan di commentare le fotografie che posta sui social. Nelle scorse settimane, infatti, quando aveva pubblicato degli scatti in compagnia di Diletta, Can aveva scelto di togliere la funzione dei commenti, così da evitare possibili giudizi negativi. Adesso, invece, l'attore turco ha dato di nuovo la possibilità ai suoi ammiratori (sparsi un po' il tutto il mondo) di dire la propria opinione e quindi di commentare anche la sua relazione con la bella Diletta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I commenti dei fan della coppia Can-Diletta

Ovviamente anche le critiche non sono mancate. "Ma avete sempre il fotografo personale dietro?", ha scritto una fan di Can commentando lo scatto, mentre un'altra persona - con toni decisamente più categorici - ha scritto "per me è no".

Non mancano, però, neppure i commenti di apprezzamento: c'è ad esempio chi sostiene che in questo momento Diletta Leotta sia la donna più fortunata in assoluto ad avere al suo fianco l'attore turco.