Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è intervenuto a Programma, show in diretta Facebook di Fq Magazine, condotto da Andrea Conti e Claudia Rossi. L’artista, reduce de Il Cantante Mascherato, ha parlato a lungo della 71ª edizione del Festival di Sanremo. Ma non solo: ha confidato che ha smesso di guardare il Grande Fratello Vip 5 per un motivo ben preciso, Tommaso Zorzi.

Le parole dell’opinionista

Tra Tommaso Zorzi e Platinette non sembra correre buon sangue. Durante i primi mesi di permanenza tra le mura della casa di Cinecittà, il web influencer aveva criticato duramente Lorella Cuccarini e Mauro Coruzzi.

Senza peli sulla lingua, Tommaso aveva definito l’artista una persona “omosessuale omofoba”. Il motivo? Perché Platinette avrebbe una sua idea particolare sulle unioni civili.

A distanza di mesi, il diretto interessato ha replicato al concorrente del Grande Fratello Vip. Nella diretta Facebook dello show Programma, condotto da Andrea Conti e Claudia Rossi, ha spiegato di non seguire più le dirette del reality show per via della presenza di Tommaso Zorzi: “Ho l’impressione che sia il più perfido mai appeso in televisione”. Lo speaker radiofonico ha spiegato che, mesi fa, ha assistito in diretta quando il concorrente ha sparato a zero su di lui. Sebbene Coruzzi ha precisato che per la “diffamazione” c’è un'apposita legge, ha spiegato che non ne farà usa perché non gli interessa avere a che fare con il 25enne.

Il messaggio di Coruzzi al web influencer

Secondo Mauro Coruzzi non basta una semplice opinione per dare un’etichetta a una persona. Inoltre Platinette ha sottolineato che Zorzi si permise di dire in diretta nazionale che se lo avesse incontrato dietro le quinte di un programma, le avrebbe dato una sberla. Sulla base di quanto detto dal concorrente del Grande Fratello Vip, Platinette ha precisato: “Le due sberle non me le devi dare perché tu sei un violento”.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A detta dello speaker, Tommaso sarebbe per scontato che la sua opinione sia quella giusta, mentire quella degli altri sarebbe sbagliata. In merito alle affermazioni di Zorzi, Platinette ha tagliato corto: “Per me sei uno col quale dialogare diventa difficile”.

La replica di Lorella Cuccarini

Dopo l’attacco di Zorzi, anche Lorella Cuccarini aveva replicato al web influencer.

La ballerina ed ex conduttrice Rai si era limitata a invitare il concorrente del Grande Fratello Vip a prendere un caffè insieme, in modo da fare chiarezza sulla sua posizione. Inoltre Cuccarini aveva definito Zorzi una persona troppo intelligente per limitarsi a trarre delle conclusioni affrettate su temi molto delicati come quello che riguarda le unioni civili e le adozioni gay.