La serie turca DayDreamer con Can Yaman ritorna in onda su Canale 5 anche in prima serata e si prepara ad una delle sfide più complicate di questa stagione televisiva.

Dopo un'assenza di due settimane dal prime time di Mediaset, la serie che vede protagonista la coppia composta da Can e Sanem ritornerà in onda durante la settimana in cui va in onda il Festival di Sanremo 2021, condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Una sfida di quelle "drastiche", che potrebbe avere degli effetti spiacevoli sugli ascolti di DayDreamer, peraltro già in forte crisi in prime time.

Il ritorno di DayDreamer in prime time: sfiderà il Festival di Sanremo

Nel dettaglio, le anticipazioni del palinsesto Mediaset rivelano che da martedì 2 a sabato 6 marzo, ovvero quando su Rai 1 è in programma il 71° Festival di Sanremo condotto da Amadeus, Canale 5 manderà in onda soltanto film e fiction in replica.

L'unica serie che non andrà "in ferie" e sfiderà anche il Festival di Sanremo è DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman.

Dopo due settimane di stop, visto che sia il 16 che il 23 febbraio non è andata in onda per lasciare spazio alle partite di Champions League in diretta su Canale 5, la serie d'amore con Can Yaman riappare in palinsesto per la serata del 3 marzo, ossia contro la seconda serata del Festival di Sanremo.

Il 3 marzo la sfida tra Can Yaman e Amadeus

Una sfida che non è per niente facile, dato che la serie con Can Yaman rischia di essere battuta dagli ascolti dell'atteso Festival della canzone italiana.

A tutti questo, poi, si aggiunge il fatto che nel corso delle ultime settimane gli ascolti di DayDreamer in prime time già non sono stati molto soddisfacenti.

La serie, infatti, si è stabilizzata su una media di circa 2 milioni di spettatori a serata, pari ad uno share che oscilla tra il 9 e il 10%. Numeri decisamente bassi per la prima serata Mediaset, tanto che - in quelle occasioni - ad avere la meglio era sempre stata la rete ammiraglia Rai.

Can Yaman al centro del gossip con Diletta Leotta

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto Auditel del pubblico, l'attore Can Yaman continua a essere al centro della ribalta mediatica per la sua storia d'amore con Diletta Leotta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo i rumors delle scorse settimane, i due hanno scelto di uscire ufficialmente allo scoperto. Can Yaman e Diletta hanno postato sui social delle fotografie che li ritraggono assieme, felici e sorridenti. E, stando alle indiscrezioni dei bene informati, i due potrebbero anche convolare a nozze al più presto.