Il grande successo a livello d'ascolti della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno continua.

Le anticipazioni relative a ciò che succederà nel corso dell’episodio in onda su Canale 5 al solito orario pomeridiano martedì 23 febbraio 2021, raccontano che il signor Aziz Divit (Ahmet Somers) farà un annuncio spiazzante a Remide (Aliye Uzunatağan): la donna apprenderà che il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca) ha venduto la sua famosa agenzia Fikri Harika.

A sorpresa i nuovi proprietari dell’agenzia pubblicitaria saranno il bizzarro stagista CeyCey (Anil Celik), il simpatico Muzaffer (Cihan Ercan) e Sanem (Demet Özdemir), la quale scoprirà soltanto dopo di essere diventata socia di un’azienda in cui in passato, oltre a trovare l’amore, ha lavorato come copywriter.

DayDreamer, spoiler del 23 febbraio: Aziz fa rimanere Remide senza parole

Nemmeno la puntata che farà compagnia al pubblico italiano nella fascia pomeridiana di martedì 23 febbraio 2021 deluderà i telespettatori. Dagli spoiler si evince che Aziz e la sua storica cliente Remide si incontreranno per fare colazione insieme: quest’ultima rimarrà abbastanza sconvolta non appena il signor Divit le comunicherà di aver venduto la sua agenzia a un prezzo piuttosto contenuto. L’anziana donna sarà senza parole poiché consapevole che l’ex marito di Huma abbia lavorato tanto nel corso degli anni per tenere in piedi la Fikri Harika.

Can in procinto di tornare a Istanbul, Sanem, Muzaffer e CeyCey acquirenti della Fikri Harika

Successivamente Aziz e Remide saliranno in automobile per dirigersi verso la tenuta di Sanem, ma soprattutto saranno pronti a fare la conoscenza dei nuovi soci della Fikri Harika.

Durante il viaggio Aziz riceverà la telefonata dal suo primogenito Can, che gli dirà di essere quasi arrivato ad Istanbul appositamente per poterlo riabbracciare. Aziz e Remide non appena arriveranno nell’abitazione di Sanem scopriranno che gli acquirenti dell’agenzia in realtà sono CeyCey, Muzaffer e appunto la talentuosa scrittrice.

Aziz, parecchio entusiasta, sceglierà immediatamente di essere socio dei tre giovani tenendo il 49% delle azioni, quindi a CeyCey e Muzaffer toccherà l’1% ciascuno, invece a Sanem andrà il restante 49%.

Remide non nasconderà la propria felicità, poiché saprà che tale situazione potrà favorire il ritorno in città di Can in maniera definitiva.