Le avventure della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno continueranno a fare compagnia ai telespettatori ancora per parecchie settimane. Gli spoiler relativi a ciò che succederà negli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), dopo il loro ritorno di fiamma avranno un improvviso incidente stradale. Quanto accaduto stravolgerà l’esistenza del fotografo poiché, quando uscirà dal coma, farà capire ai suoi cari di aver perso la memoria e di non ricordarsi della sua storia d’amore con la talentuosa stilista: la mente dell’uomo rimuoverà gli ultimi due anni di vita.

La sorella di Leyla, avrà il cuore spezzato nel vedere Can confuso, spaesato e dispiaciuto e farà il possibile per risvegliare i ricordi del proprio amato, cercando di farlo tornare alla sua vecchia vita: questa impresa non sarà così facile come la fanciulla credeva.

DayDreamer, spoiler turchi: Can e Sanem hanno un incidente stradale

Nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, accadrà qualcosa di drammatico quando Can e Sanem torneranno insieme. Tutto inizierà nell'istante in cui il fotografo e la scrittrice, dopo essere stati un anno distanti, riusciranno a smascherare Yigit. A questo punto, il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla decideranno di partire alla volta delle isole Galapagos per due anni: tale notizia non piacerà per niente a Mevkibe e Nihat che saranno ancora convinti che il fotografo possa far soffrire nuovamente la loro secondogenita.

In particolare, i coniugi Aydin avranno il timore di poter rivedere la figlia finire in una clinica psichiatrica per riprendersi dall’ennesima delusione amorosa.

Nonostante ciò Sanem non si lascerà condizionare dai suoi genitori, visto che anche senza aver ricevuto il loro consenso si preparerà a lasciare Istanbul al fianco del suo amato. Proprio il giorno in cui era prevista la loro partenza, i due innamorati avranno un incidente stradale che stravolgerà ogni piano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il primogenito di Aziz non ha alcun ricordo della sorella di Leyla, Mevkibe si rivolge ad una fattucchiera

Un mese dopo il tragico avvenimento, il fotografo non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni vissuti e, non appena uscirà dal coma, vedrà Sanem e la considererà una sconosciuta. Nello specifico, Can sarà convinto di essere ancora legato sentimentalmente all’ex fidanzata Polen.

Inoltre, il figlio maggiore di Aziz si mostrerà stupito non appena si accorgerà della sintonia tra il fratello Emre e Leyla, ma subito dopo, quando saprà che sono marito e moglie, non perderà l’occasione per fargli gli auguri. Anche se la situazione sarà molto complicata, Sanem non demorderà e sceglierà di utilizzare i soldi ottenuti con la vendita del patentino delle sue creme per riacquistare l’edificio in cui un tempo sorgeva la fallita Fikri Harika, per consentire così a Can di riacquistare la memoria perduta.

Dopo vari tentativi, una pozione che Mevkibe preparerà con l’aiuto di una fattucchiera scatenerà l'ira del fotografo, visto che darà a Sanem della sfacciata quando si avvicinerà a lui in modo sensuale. A questo punto, Leyla cercherà di far ragionare la sorella invitandola a fare più attenzione con il primogenito di Aziz.

Per concludere, Sanem approfitterà del fatto che Can condividerà il suo stesso tetto alloggiando nella sua tenuta per tentare un riavvicinamento: in tale circostanza, la scrittrice regalerà al fotografo una copia del suo primo romanzo che narra la loro storia d’amore.