Nelle prossime puntate di DayDreamer, Yigit sorprenderà Sanem con una proposta di matrimonio, convinto che prima o poi la ragazza dimenticherà Can. Quest'ultimo intanto, non sarà ancora riuscito a trovare le prove che dimostrino la colpevolezza di Yigit per la distruzione del diario e scoprirà nel contempo che l'uomo si incontra con Huma. Per questo chiederà spiegazioni alla madre.

DayDreamer, anticipazioni: Can cerca di smascherare Yigit

Dopo il suo ritorno, Can sarà sempre più deciso a smascherare Yigit, convinto che sia lui l'unico responsabile della distruzione del diario di Sanem. per questo, grazie anche alla complicità di Emre, farà credere all'editore di essere in possesso di un filmato di videosorveglianza risalente a un anno prima e che mostrerebbe la sua colpevolezza.

I due avranno un duro confronto e Yigit, messo con le spalle al muro, dirà al fotografo che confesserà la verità a Sanem in prima persona. A questo punto, mentre Can pregusterà la sua vittoria, Yigit si appresterà a parlare con Sanem.

Yigit sorprende Sanem con una proposta di matrimonio

Poco prima di svelare la verità alla ragazza, Yigit riceverà un sms da Huma la quale lo informerà del bluff di Can. L'editore, quindi, tirerà un sospiro di sollievo, visto che verrà a sapere che al rifugio non ci sono mai state telecamere. A questo punto, trovandosi di fronte a Sanem, Yigit deciderà di confessarle i suoi sentimenti arrivando a chiederle di sposarlo. Una proposta che turberà non poco la giovane scrittrice, che uscirà di casa sconvolta. In seguito, Can scoprirà che il suo piano è fallito e che Yigit ha fatto la proposta di matrimonio a Sanem, anziché rivelarle di aver bruciato il suo diario.

Per questo, il fotografo intuirà che l'uomo ha un complice che lo ha informato dell'assenza delle telecamere al rifugio.

Can sospetta che Huma sia complice di Yigit nelle prossime puntate di DayDreamer

Chi sarà il complice di Yigit? Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can assumerà un investigatore privato per spiare le mosse del suo "rivale" e verrà così a scoprire che l'editore si incontra spesso con Huma.

A questo punto, il maggiore dei Divit andrà a chiedere spiegazioni alla madre, la quale, con la sua solita abilità, riuscirà a sviare i sospetti del figlio. La donna, infatti, si giustificherà dicendo di aver promesso a Polen di prendersi cura di Yigit. Can crederà alle parole di Huma? Nel frattempo, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, Sanem cercherà un modo per rifiutare senza ferire troppo Yigit, che considera solo un buon amico.

Per scoprire cosa succederà tra Can, Sanem e Yigit, non resta che seguire i prossimi appuntamenti di DayDreamer che, si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 16:40 circa. Da questa settimana, torna anche l'appuntamento in prima serata, mercoledì 3 marzo.