Nelle prossime puntate di DayDreamer il comportamento di Yigit sarà più folle che mai. Sanem non vorrà sposarlo e per ripicca il ragazzo metterà su un piano che andrà a colpire la produzione della fattoria della giovane Aydin. Nel mentre lei sarà all'oscuro di tutto, in quanto impegnata a girovagare per mare con Can.

Yigit e la folle ossessione per Sanem

Yigit darà del filo da torcere all'investigatore, incaricato da Can, che lo sta seguendo. Essendo una persona molto riservata, l'editore non farà dei passi falsi, però emergeranno dei dettagli molto particolari in merito al suo lavoro. Anche da questo lato affiorerà la sua ossessione per Sanem, in quanto Yigit sta lavorando solo al suo romanzo, senza prendere al vaglio altri progetti lavorativi.

In più l'investigatore parlerà di un incontro con una donna (Huma, ndr) non ancora identificata.

Intanto Yigit si scuserà con Sanem per il modo in cui le ha fatto la proposta di matrimonio, le cose non sono andate come avrebbe voluto. La ragazza, però, ci terrà a mettere le cose in chiaro: tra loro c'è solo un rapporto d'amicizia e forse per un po' dovrebbero stare lontani. L'editore le dirà che si comporta così per via del ritorno di Can, un uomo che l'ha fatta soffrire e che ben presto la lascerà di nuovo per andarsene via. Infatti Yigit ha sentito il fotografo mentre diceva ad Aziz che a breve si sarebbe imbarcato, in realtà l'editore ha frainteso tutto: Can vorrà solo vendere la barca.

Can 'rapisce' Sanem

A ogni modo Sanem andrà fuori di testa: Can vuole nuovamente ''lasciarla''.

Per questo motivo si appresterà a cercarlo proprio nel luogo in cui è ormeggiata l'imbarcazione. Riuscirà a salire sulla barca e a dirgli di non andare via. Can salperà insieme a lei e i due, irraggiungibili, girovagheranno per mare, con una giovane Aydin tragicomica, che cercherà aiuto via radio in quanto Can "l'ha rapita".

"A terra", intanto, il comportamento di Yigit, sarà sempre più folle.

Il "no" di Sanem lo manderà proprio fuori di testa, al punto che confiderà a Huma la sua prossima e pazza mossa: distruggere la fattoria di Sanem. Anche mamma Divit inizierà ad aver paura dell'atteggiamento dell'editore. Quest'ultimo deciderà di agire, ma lo farà mettendo in serio pericolo la sua produzione di creme.

Nella fattoria arriva la polizia

Infatti, negli ultimi tempi, ci sono stati dei problemi con una cliente di nome Ceren. La donna comprava le creme da Sanem, ma per rivenderle sovrapprezzo e a suo nome, per questo Deren aveva fatto irruzione nel suo negozio per "rubarle" le creme.

Yigit, dopo aver saputo questa storia, tornerà nel negozio di Ceren per parlare con suo marito, raccontandogli che, dopo il furto delle creme della moglie, nella fattoria di Sanem hanno iniziato la produzione di cosmetici contraffatti, per poi rivenderli sul mercato. Arriverà la denuncia e la polizia giungerà in fattoria e porterà in commissariato tutti, a eccezione di Sanem, che si ritroverà ancora per mare con Can.