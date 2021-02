La Serie TV DayDreamer prosegue la sua messa in onda quotidiana e serale su Canale 5 ma gli ascolti non sono più quelli di un tempo. Dopo un esordio in estate con risultati che avevano superato abbondantemente la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori, la serie con Can Yaman sembra non riuscire più a brillare e anche in prime time sta facendo grande fatica ad imporsi nella serata del martedì. Un calo che si è registrato anche in seguito alla fuoriuscita dei vari rumors legati alla love story che vede protagonista Can Yaman con la bellissima conduttrice Diletta Leotta.

Calano gli ascolti di DayDreamer con Can Yaman

Nel dettaglio, dopo il ritorno in daytime su Canale 5 gli ascolti di DayDreamer non hanno brillato particolarmente.

La serie con Can Yaman ha preso il posto della soap spagnola Il Segreto e si è stabilizzata su una media di 2 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 15 e il 16%.

Tuttavia Can Yaman non è riuscito a conquistare lo scettro di soap più vista della giornata di Canale 5. Un esempio arrivata dai risultati d'ascolto della giornata di ieri 9 febbraio. L'episodio di DayDreamer è stato seguito da una media di due milioni di spettatori mentre quelli Beautiful e Una Vita hanno conquistato, rispettivamente, l'attenzione di 2,8 milioni e 2,6 milioni di spettatori.

La situazione non è affatto migliorata neppure in prima serata, dove l'ascolto dell'appuntamento speciale di DayDreamer - Le ali del sogno di ieri, ha conquistato l'attenzione di 2,1 milioni di spettatori fermandosi al 10,60%.

Stefano De Martino ad un passo da Can Yaman nella gara ascolti

Can Yaman è stato sonoramente sconfitto dalla partita di Coppa Italia trasmessa su Rai 1, che ha visto scendere in campo Juventus e Inter. Ben 8,3 milioni di spettatori hanno seguito il match calcistico lasciando così "le briciole" alla serie turca in onda su Canale 5.

Come se non bastasse, a tallonare gli ascolti di DayDreamer ci ha pensato anche Stefano De Martino con il suo show Stasera tutto è possibile trasmesso su Rai 2.

La puntata di ieri 9 febbraio ha registrato un ascolto di circa 2,1 milioni di spettatori con uno share del 9,50%.

Il calo di ascolti di DayDreamer dovuto al flirt tra Can e Diletta?

Insomma, i dati di DayDreamer sembrano essere davvero allarmanti e forse tale situazione potrebbe essere dovuta alla relazione in corso tra Can e Diletta Leotta. Molte spettatrici, infatti, è come se si fossero sentite "tradite" e amareggiate da questo nuovo amore e dal fatto che Can abbia chiesto in più occasioni ai fan di non intromettersi nel suo privato.

Ecco allora che le sostenitrici di Can Yaman sarebbero sul piede di guerra, pronte a boicottare l'ascesa dell'attore turco. Come? Smettendo di seguire DayDreamer.