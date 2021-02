In base a dei rumors che stanno circolando in queste ore, un'amata protagonista di Uomini e donne avrebbe rifiutato un'importante proposta di lavoro in un altro programma di Canale 5. In una recente puntata di Ogni Mattina, infatti, un giornalista ha fatto sapere che Tina Cipollari avrebbe detto no ad Ilary Blasi, la presentatrice si sarebbe esposta in prima persona per averla come opinionista della prossima Isola dei Famosi.

Tina non rinuncia a Uomini e Donne: l'indiscrezione

Quello che ha riportato il giornalista Santo Pirrotta, è un Gossip davvero inaspettato. Nel corso di una puntata di Ogni Mattina andata in onda di recente su TV8, l'uomo ha preso parola ed ha aggiornato i telespettatori sulle novità riguardanti una trasmissione in partenza tra un mese circa su Canale 5.

Quando Adriana Volpe gli ha chiesto news sul cast dell'Isola dei Famosi 2021, l'addetto ai lavori ha fatto sapere: "Per questo reality c'è un toto nomi che nemmeno il governo Draghi. Mille rumor su inviati e naufraghi".

Senza scendere nei particolari dei personaggi famosi che hanno accettato la sfida della sopravvivenza, il giornalista ha riportato un'interessante indiscrezione su un "no" che la padrona di casa del format Mediaset avrebbe ricevuto.

Fedeltà a Uomini e Donne per la 'rivale' di Gemma

"Ho saputo che Ilary Blasi si è presa un bel due di picche", ha aggiunto Pirrotta nel breve racconto di quello che sarebbe accaduto di recente dietro le quinte del programma che debutterà a metà marzo circa su Canale 5.

Santo ha spiegato: "A dirle no, è stata Tina Cipollari, che non ha voluto lasciare la queen".

La "regina" alla quale si faceva riferimento a Ogni Mattina, è Maria De Filippi, la conduttrice che ha scoperto la vamp romana molti anni fa a Uomini e Donne, dandole fama e popolarità.

Pare che la moglie di Francesco Totti (che presenterà per la prima volta l'Isola dei Famosi) volesse affidare a Tina il ruolo nel quale si sente più a suo agio, quello dell'opinionista.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La collega di Gianni Sperti, dunque, avrebbe rifiutato la proposta fattale da Ilary: commentare dallo studio le gesta dei naufraghi e regalare sorrisi e spunti di discussione ai telespettatori.

Cipollari punto fermo di Uomini e Donne da anni

"Io sono fedele a Maria De Filippi, non se ne parla", sarebbe questa la risposta di Tina a chi l'avrebbe voluto come opinionista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Cipollari, dunque, non se la sarebbe sentita di accantonare Uomini e Donne per intraprendere una nuova avventura in televisione, quella che l'avrebbe vista protagonista indiscussa del reality sulla sopravvivenza.

Da quando è stata lanciata prima come tronista e poi come opinionista del dating-show di Canale 5, la romana non ha mai voltato le spalle alla padrona di casa: si contano sulle dita di una mano, infatti, le partecipazioni della bionda vamp ad altri programmi tv che non siano quello dove ha mosso i primi passi davanti alle telecamere.

I fan, inoltre, sono consapevoli che Tina è una delle figure storiche del cast che contribuiscono al successo di U&D: le continue discussioni con Gemma Galgani, in particolare, sono diventate un appuntamento fisso per la gente a casa, che non vede l'ora di scoprire come andranno le cose tra le due "acerrime nemiche".

Il no che la collega di Gianni Sperti avrebbe detto ad Ilary Blasi, dunque, è tutt'altro che impensabile: visto lo stretto rapporto che Cipollari ha con il dating-show Mediaset e con chi ci lavora, è possibile che abbia preferito rimanere al suo posto anziché avventurarsi in qualcosa di nuovo e sconosciuto per lei e per la sua carriera televisiva.