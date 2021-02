Continua l'appuntamento con la soap turca di DayDreamer. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021 rivelano che Yigit proporrà a Sanem di partecipare ad un evento a New York ma la ragazza non accetterà. Sanem non si sarà ancora ripresa dopo quanto accaduto tra lei e Can. Il giovane Divit ascolterà di nascosto i due ragazzi parlare e deciderà di partire. Successivamente Can farà di tutto per riavvicinarsi a Sanem: chiederà di fermarsi da lei fino alla riparazione della barca che lui stesso avrà precedentemente sabotato. Nonostante i vari tentativi di rappacificazione, Sanem manterrà le distanze da Can.

Aziz apprende che Sanem vincerà un premio come migliore scrittrice

Nel corso dei nuovi episodi di DayDreamer, Aziz andrà felicemente a cena da Mevkibe e Nihat in compagnia della sua ex fidanzata Mihriban. Nel frattempo Yigit proporrà Sanem di prendere parte ad un evento negli Stati Uniti, ma la ragazza non accetterà l'invito in quanto non si sentirà psicologicamente pronta ad affrontare quanto accaduto tra lei e Can. Quest'ultimo ascolterà di nascosto la conversazione dei due e a quel punto deciderà di partire. Il ragazzo però quando inizierà a leggere alcune pagine del romanzo di Sanem cambierà opinione e non lascerà la città. Successivamente Aziz si troverà a parlare con Sanem e verrà a conoscenza che la giovane vincerà un premio come migliore scrittrice dell'anno.

Il ragazzo però inizierà ad avere dei sospetti a riguardo e si confiderà con Mihriban.

Emre inizia a lavorare nel negozio dei suoceri

Le trame delle le nuove puntate di DayDreamer rivelano che Can, dopo aver sabotato apposta la sua barca, chiederà alla giovane Aydin di poter rimanere da lei fino a quando la barca non verrà del tutto riparata. Sanem accetterà la richiesta di Divit.

Deren intanto mentre si recherà nella tenuta dell'agenzia, rimarrà in mezzo al fango e Bulut cercherà di convincerla ad indorare degli appositi stivali. La donna però inciamperà e si farà male ad un ginocchio. Intanto Can cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi a Sanem. Il ragazzo seguirà la giovane Aydin fingendo addirittura di aver preso erroneamente la sua stessa strada.

Fortunatamente incontreranno Caner che riporterà Can dalla madre. Sanem, nonostante i tentativi di riavvicinamento, non si sbloccherà e continuerà a rimanere distante da Can. Nel frattempo Nihat e Mevkibe proporranno al genero di lavorare nell'attività di famiglia. Emre accetterà volentieri la proposta ma Leyla non vorrà in quanto riterrà che il lavoro di commesso non è consone al livello di istruzione molto alto del marito. Nihat si pentirà di aver proposto a Emre di lavorare nel loro negozio quando il ragazzo inizierà a cambiare alcune cose all'interno dell'attività dimostrando di non avere le capacità di un commerciante.