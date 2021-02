Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dall'1 al 5 marzo vedranno protagonista il ritorno di Can a Istanbul. La presenza del fotografo destabilizzerà ancora una volta Sanem e infastidirà sempre di più Yigit, sul quale Aziz comincerà ad avere dei dubbi. Intanto ci saranno delle novità anche per Emre. Nihat offrirà al genero un lavoro presso la sua bottega, ma l'impiego si rivelerà poco adatto al marito di Leyla.

Can sabota la sua barca per non partire

Gli episodi di DayDreamer della prima settimana di marzo prenderanno il via dalla cena di famiglia a casa di Nihat e Mevkibe, a cui prenderanno parte anche Aziz e Mihriban.

Intanto Yigit, per allontanare Sanem da Can, proporrà alla scrittrice di partire per New York insieme a lui, ma la ragazza rifiuterà in quanto si sentirà ancora debole dal punto di vista fisico e mentale. Can, dopo aver sentito la proposta dell'editore, deciderà di partire, ma una volta sulla sua barca, e dopo aver letto alcune pagine del romanzo di Sanem, saboterà l'imbarcazione e fingerà di non poter più prendere il largo.

Deren incontrerà Bulut, il tuttofare della tenuta che ospita Sanem. Il ragazzo aiuterà la direttrice creativa, che era rimasta "impantanata" nel fango, ad arrivare alla sede della nuova Fikri Harika. Qui CeyCey e Muzaffer cercheranno di reperire nuovi clienti per l'agenzia. Aziz avrà una conversazione con Sanem e Yigit, durante la quale scoprirà che la giovane Aydin presto verrà premiata come scrittrice dell'anno.

Il padre dei Divit, però, inizierà a dubitare della sincerità dell'editore e confesserà i suoi timori a Mihriban.

Emre a lavoro con Nihat

Can chiederà ospitalità a Sanem, la quale accetterà di far stare il suo ex nel capanno della tenuta. Bulut convincerà Deren a indossare le calosce per muoversi nel fango, ma la creativa avrà un problema al ginocchio.

Can e Sanem s'impegneranno a cercare insieme Caner, un bambino scappato di casa. La ragazza non vorrà fare squadra con Can il quale, pur di starle affianco, prenderà la sua stessa direzione. I due riusciranno a portare Caner a casa, ma nonostante il lieto fine, la giovane Aydin non riuscirà a lasciarsi andare con il fotografo.

Nihat e Mevkibe, dopo aver scoperto che Emre non ha un'occupazione, offriranno al genero un posto di lavoro presso la loro bottega, ma la scelta si rivelerà fallimentare.

Da un lato Leyla riterrà inadeguata la proposta fatta al marito viste le competenze di quest'ultimo, dall'altro Emre cercherà di fare dei cambiamenti alla bottega dimostrando di non avere il giusto spirito da commerciante.