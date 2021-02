Martedì 2 febbraio, a partire dalle ore 21:30 circa, andranno in onda nuovi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno. In tale occasione vedremo la cena tra la famiglia di Can e quella di Sanem. L'amore tra i due protagonisti verrà ostacolato da Huma, la quale proverà in tutti i modi ad umiliare Aydin e la sua famiglia.

Cengiz, invece, confesserà ad Ayhan la verità in merito al matrimonio. L'uomo voleva organizzare delle nozze finte solo per scattare qualche foto in abito da sposi da mostrare a sua nonna in fin di vita. Sanem, dal canto suo, competerà con Polen per provare a stupire Can nel giorno del suo compleanno.

Spoiler 2 febbraio: liti accese alla cena tra la famiglia di Can e Sanem

La puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, che andrà in onda martedì 2 febbraio, comincerà con la cena tra la famiglia di Can e Sanem. In tale occasione si verificherà uno scontro piuttosto acceso tra Huma e Mavkibe. Il motivo risiede nel fatto che le due famiglie appartengono ad un'estrazione sociale troppo differente che la madre di Can non è disposta a tollerare. I due protagonisti della soap opera, però, decideranno di andare contro tutto e tutti decidendo di convolare a nozze. Tuttavia, entrambi faranno molta fatica a comunicare alle loro rispettive madri la notizia. Le confessioni, però, non saranno solo queste. Leyla, infatti, dovrà rivelare a Mavkibe la sua decisione di interrompere il fidanzamento con Osman.

Nonostante gli svariati tentativi, la fanciulla fallirà nel suo piano.

DayDremaer anticipazioni: il regalo di Polen a Can

L'ostilità di Huma nei confronti di Sanem diventerà ancora più palese in occasione della presentazione del libro di Polen. La madre di Can, infatti, tesserà le lodi di quest'ultima cercando di screditare il più possibile Aydin, ma il fotografo farà di tutto per impedirglielo.

I giornalisti incalzeranno con le domande sul nuovo libro di Polen e la donna ammetterà di averlo dedicato a Can. La protagonista deciderà di regalare a Divit anche una copia della sua nuova opera letteraria. Allo stesso tempo, anche Sanem si impegnerà per sorprendere il suo amato in occasione del suo compleanno. La ragazza, quindi, chiederà aiuto a Yigit, ma la situazione verrà fraintesa da Can.

Quest'ultimo, infatti, darà luogo ad una pesante scenata di gelosia verso la sua donna.

Scontro tra Cengiz e Ayhan

Su di un altro versante, nella puntata di DayDreamer del 2 febbraio vedremo che Cengiz rivelerà ad Ayhan di voler inscenare un matrimonio finto. La donna ci rimarrà malissimo e deciderà di lasciarlo. In preda ai sensi di colpa, il giovane chiederà aiuto a Sanem per provare a riconquistarla. Ceycey, inoltre , si recherà in macelleria da Ayhan e le confesserà di essere lui a fingersi Yusuf, il fantomatico cliente che la dama pensa di avere. Huma, infine, organizzerà una festa di compleanno per Can e inviterà anche la famiglia di Sanem. Il suo unico scopo, però, sarà solo quello di mettere in imbarazzo Aydin e i suoi parenti.