Alda D'Eusanio a poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip è finita al centro di una polemica. La giornalista per fare una battuta ha pronunciato la parola "neg..." Per questo motivo sui social molti telespettatori stanno chiedendo la squalifica della neo gieffina. Secondo l'ex concorrente Enock Barwuah, la squalifica in questi casi non serve a niente. Il giovane è convinto che in questi casi servirebbe una sanzione che impedisca alle persone di andare in televisione dopo avere pronunciato dei termini offensivi e razzisti.

Le parole di Barwuah

Sabato 30 gennaio durante la festa persiana organizzata dagli autori del Grande Fratello Vip, su richiesta di Giulia Salemi, Alda D'Eusanio per fare una battuta ai "vipponi" ha pronunciato la parola "neg..." Su Twitter moltissimi utenti hanno chiesto la squalifica della concorrente.

In un primo momento lo sportivo ha chiesto agli autori del reality show di non fare finta di niente sull'accaduto. Successivamente Enock ha spiegato in una breve clip che in questi casi la squalifica è un provvedimento troppo leggero. A detta di Barwuah servirebbe qualcosa di diverso per far capire alle persone che è sbagliato utilizzare determinati termini: "È inutile squalificare una persona per poi vederla in ogni programma televisivo".

Secondo l'ex gieffino andrebbe fatta una sanzione specifica: "Tu quando te ne esci fuori con questi termini, in televisione non ci vai più". Il fratello di Mario Balotelli si è domandato come possa accadere che una persona nel 2021 dica determinate cose in un programma televisivo. La cosa che più sembra spaventare Enock è che in privato queste persone possano commettere errori anche più grandi.

A detta dello sportivo, chiunque frequenta il piccolo schermo deve essere un esempio per la gente da casa.

Infine, il ragazzo ha spiegato perché il termine "neg..." risulta molto offensivo. Dopo avere citato l'America che andava in Africa per comprare le persone da sottoporre a lavori faticosissimi, Enock Barwuah ha concluso: "Quelli erano i 'neg...', quindi prima di usare quel termine bisogna riflettere".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il commento dei 'vipponi'

Dayane Mello e Tommaso Zorzi si sono ritrovati in giardino a commentare l'episodio di Alda D'Eusanio. Secondo la modella brasiliana, la neo gieffina non verrà squalificata perché non ha rivolto l'epiteto razzista a nessuna persona in particolare. Il web influencer invece, la pensa in modo completamente diverso da quello della 31enne sudamericana: "Dovrebbero..." Tommaso ha spiegato alla coinquilina che l'episodio di Alda è molto simile a quello che ha portato alla squalifica di Fausto Leali.