Continua ad andare in onda su Canale 5 la soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno, che vede come protagonisti assoluti Can Divit e Sanem Aydin, interpretati rispettivamente dai due attori Can Yaman e Demet Özedmir.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 18 febbraio 2021 sempre alle ore 16:45 sino alle 17:10 circa, l’aspirante scrittrice dopo aver lasciato il proprio diario al fotografo non riuscirà a rintracciarlo telefonicamente. Mentre la ragazza attenderà con ansia la reazione del suo amato, lo stesso sarà immerso nei propri pensieri nel suo capanno in montagna in cui solitamente si reca per poter stare un po’ in pace.

DayDreamer, anticipazioni del 18 febbraio: la sorella di Leyla non riesce a contattare Can

Gli spoiler di ciò che accadrà nella puntata in programmazione su Canale 5 giovedì 18 febbraio 2021, annunciano che Can si recherà alla casa in montagna e non leggerà il diario segreto che Sanem vuole pubblicare con il suo permesso e che narra la loro storia d’amore, poiché lo lascerà su un tronchetto. Il giorno successivo la ragazza appena arriverà alla casa editrice di Yigit (Utku Ateş) non riuscirà a contattare il fotografo al telefono.

Quando l’editore le domanderà dove sia finito il suo libro, la secondogenita degli Aydin gli dirà di averlo lasciato a Can per farglielo leggere.

Sanem non vuol pubblicare il suo libro senza l’autorizzazione del fidanzato, Yigit vuole chiedere scusa al fotografo

Inoltre Sanem sottolineerà a Yigit che senza l’autorizzazione del suo amato non farà mai pubblicare il contenuto del suo romanzo. Dati i tempi stretti per la realizzazione del libro e per consentire alla fanciulla di realizzare il sogno della sua vita in fretta, Yigit proporrà alla giovane di andare a cercare Can.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A questo punto Sanem si recherà nella casa in montagna del proprio amato in compagnia del suo datore di lavoro.

Prima di arrivare sul posto, il perfido editore dirà a Sanem di voler parlare con il fotografo sia per convincerlo a dare un’occhiata al suo diario che per scusarsi della discussione accesa avuta con lui durante la festa di matrimonio di Leyla (Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca).

Ma dalle anticipazioni turche si evince che le cose non andranno come sperato, poiché la storia prenderà una svolta struggente: quando i due rivali Can e Yigit si troveranno nuovamente faccia a faccia: la causa sarà ancora una volta la gelosia del fotografo che avrà il sopravvento sulla ragione? Questo e molto altro sarà chiaro negli episodi successivi.