Gli spoiler turchi di DayDreamer raccontano che nelle puntate future dello sceneggiato finalmente ci sarà una svolta per i due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). Il fotografo e la talentuosa scrittrice, dopo essersi sbarazzati una volta per tutte dallo scomodo Yigit (Utku Ateş), torneranno insieme. Il primogenito di Aziz sorprenderà la propria amata facendole una proposta inaspettata.

Nello specifico Can, quando lui e Sanem daranno una nuova opportunità alla loro storia d’amore, le chiederà di viaggiare intorno al mondo, in barca per due anni.

DayDreamer, trame turche: Yigit scrive una lettera a Sanem prima di trasferirsi in California

Le anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Can dopo essere tornato a Istanbul riuscirà a smascherare Yigit con l’aiuto di un detective privato. Il fotografo scoprirà che è stato l’editore a convincere Yemal e Ardà a denunciare la Fikri Harika, proprio quando lui era in procinto di far partire una campagna pubblicitaria per lanciare sul mercato le creme di Sanem. Quest’ultima, non appena verrà a conoscenza dell’orrendo inganno del suo datore di lavoro, non perderà tempo per chiudere il loro rapporto.

Il fratello di Polen scriverà una lettera di addio alla secondogenita degli Aydin per farle sapere di aver passato il contratto per la pubblicazione del suo secondo libro ad un editore americano.

Tramite la missiva Yigit, inoltre, metterà al corrente Sanem del suo imminente trasferimento in California, per allontanarsi in modo definitivo da lei. Quest’ultima in preda all’entusiasmo si scambierà un bacio con Can, ma il giorno seguente avrà diverse preoccupazioni: la fanciulla temerà che il suo amato possa decidere di andarsene di nuovo via dalla Turchia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La sorella di Leyla accetta di viaggiare con il fotografo, Mevkibe contraria

A questo punto Sanem, dopo aver chiesto all’editore americano di darle un anticipo sul compenso del suo prossimo libro, acquisterà nuovamente la barca che Can aveva venduto qualche settimana prima per saldare alcuni debiti familiari. In un primo momento il fotografo sarà intenzionato a rifiutare il bellissimo regalo di Sanem, ma cambierà subito idea quando la stessa gli dirà che il mezzo rappresenta il suo spirito libero, proprio ciò di cui lei si è innamorata.

In seguito Can stupirà senza dubbio i telespettatori non appena si troverà sulla sua barca in compagnia della sorella di Leyla: il primogenito di Aziz proporrà alla propria amata di partire con lui per due anni in direzione dell’isola delle Galapagos, patria degli Albatri. Ovviamente Sanem essendosi promessa di non commettere più gli stessi errori del passato accetterà di viaggiare con la sua dolce metà, ma sua madre Mevkibe (Özlem Tokaslan) non la prenderà affatto bene quando saprà del suo ritorno di fiamma con Can. Sia Nihat che la moglie in realtà non riusciranno ancora a dimenticarsi della sofferenza che il fotografo ha causato alla loro figlia.