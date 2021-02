Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer-le ali del sogno, nella prossima puntata, che andrà in onda mercoledì 3 febbraio su Canale 5, ci saranno diverse novità interessanti.

In particolare, Leyla Aydin lascerà il suo promesso sposo Osman, in quanto non potrà più negare i sentimenti che prova per Emre Divit. La giovane donna è intenzionata a dare una seconda possibilità ad Emre. Purtroppo però, i due non avranno vita facile, in quanto Huma - madre del ragazzo - coinvolgerà Melis nel suo piano per allontanare Leyla e Emre. Intanto, la ragazza dovrà raccontare la verità sull'annullamento delle nozze con Osman ai propri genitori.

Leyla lascerà Osman

Nella prossima puntata, in onda domani mercoledì 3 febbraio, Leyla lascerà Osman e gli spezzerà il cuore. La giovane non riuscirà più a continuare con questa relazione, in quanto sarà ancora molto innamorata di Emre, nonostante tutte le bugie che quest'ultimo ha raccontato in passato alla donna.

Successivamente, il macellaio racconterà alla sorella Ayhan di essere stato lasciato dalla su futura sposa e quest'ultima sarà molto furiosa con Leyla per aver preso in giro suo fratello. Poi, però proprio quando la Aydin sarà pronta a dare una seconda possibilità al fratello di Can, arriverà una nuova rivale che si intrometterà nella loro relazione.

Huma assumerà Melis in azienda

Intanto, Huma approfitterà dell'assenza di Leyla per assumere Melis, che subito metterà gli occhi sul vicecapo della Fikri Harika.

Inoltre, l'affascinante ragazza verrà appoggiata dalla madre dei Divit che tramerà nell'ombra affinché suo figlio si innamori della donna scelta da lei e si allontani dalla sorella di Sanem.

Successivamente, Emre chiederà alla sua ex segretaria di aiutare Melis a inserirsi all'interno dell'agenzia e sarà in questa circostanza che Leyla non riuscirà a nascondere tutta la propria gelosia.

Leyla racconterà ai suoi genitori dell'annullamento del matrimonio con Osman

Leyla sarà a conoscenza del fatto che Nihat e Mevkibe vorrebbero che lei si sposi con Osman. Infatti, i genitori della Aydin continueranno a ritenere il macellaio l'uomo adatto per lei, anche perché gli vogliono bene come un figlio. Proprio per questo motivo, l'ex segretaria dell'agenzia pubblicitaria non riuscirà ad affrontare i suoi genitori, in quanto potrebbero non prendere bene la notizia dell'annullamento del matrimonio.

Però quando i coniugi Aydin vorranno iniziare dei costosi preparativi per le nozze, allora Leyla deciderà di raccontare tutta la verità: Nihat e Mevkibe appariranno perplessi in un primo momento, ma poi capiranno le scelte della loro figlia.