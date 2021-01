Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydremer-le ali del sogno, nella prossima puntata di giovedì 21 gennaio, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il fotografo Can Divit e la scrittrice Sanem Aydin avranno una brutta lite, poi però la giovane protagonista farà un passo indietro per riconquistare il Divit.

Can e Sanem litigheranno furiosamente

Nella puntata che andrà in onda giovedì 21 gennaio, Cengiz farà di tutto per far riconciliare Can e Sanem e ricorrerà ad un rimedio estremo, cioè chiuderà i due in una cella frigorifera.

I due protagonisti, però, invece di fare la pace, litigheranno furiosamente e saranno più che determinati che mai a dirsi addio. Poi, Divit e Aydin litigheranno anche nell'agenzia pubblicitaria e faranno una sceneggiata davanti ai loro colleghi. A quel punto, Sanem si stuferà e correrà da Yigit che non vedrà l'ora di assumerla. Nel frattempo, anche Leyla litigherà con Emre e deciderà di dimettersi.

Can e Sanem saranno costretti a lavorare ancora insieme

Intanto, il libro di cucina scritto da Polen con la collaborazione di Can sarà pubblicato dalla casa editrice di Yigit, dove ora lavorano sia Sanem che Leyla. Dunque, la giovane protagonista si ritroverà a collaborare nuovamente con il fotografo. Invece, Aysun e Mevkibe saranno alle prese con il negozio biologico, mentre Muzaffer verrà estromesso dall'attività.

Poco dopo, Osman vorrà vedere alcune case in vista del matrimonio con Leyla che proverà a nascondere la tristezza per aver litigato con Emre. Invece, Yigit incoraggerà Sanem a concentrarsi sul suo romanzo.

Leyla rifiuterà di baciare Osman

La giovane protagonista deciderà quindi di isolarsi per concentrarsi sulla scrittura del suo romanzo. La ragazza, però, anche se vorrebbe evitarlo, non farà altro che pensare a Can, ma anche quest'ultimo avrà Sanem tra i suoi pensieri fissi.

Alla fine, i due finiranno per telefonarsi nello stesso esatto momento e troveranno entrambi occupato.

Poi poco dopo, Sanem riuscirà a rintracciare Can e i due fingeranno telefonicamente di aver superato entrambi la rottura del loro rapporto d'amore. Il giorno dopo, Sanem indosserà un vestito molto sensuale e si presenterà nell'agenzia pubblicitaria con una scusa.

Il fotografo resterà senza parole quando vedrà la sua ex con quel vestito.

Nel frattempo, Leyla vivrà un momento di grande confusione e si rifiuterà di baciare Osman, l'uomo che presto sposerà. Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della prossima puntata di Daydreamer per scoprire ulteriori novità sulla storia d'amore tra Can e Sanem.