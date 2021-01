Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in prima serata su Canale 5, Sanem e Can dovranno affrontare il cambiamento di Mevkibe. Quest'ultima si sentirà molto trascurata e Huma la aiuterà a cambiare look. Tuttavia però la madre delle sorelle Aydin esagererà e rischierà di trasformarsi in Huma, senza dare peso alle proteste di suo marito Nihat e delle sue figlie.

Mevkibe e Huma si frequenteranno sempre più spesso

Dopo il salto temporale, il rapporto tra Mevkibe e Huma cambierà totalmente e sebbene ancora non si sopportino del tutto, impareranno a convivere.

Infatti, da quando l'agenzia pubblicitaria sarà andata in bancarotta, la madre dei fratelli Divit si trasferirà nel quartiere di Sanem e frequenterà sempre più spesso la madre di quest'ultima. Nel frattempo, Mevkibe si accorgerà di essersi lasciata molto andare, non avendo curato il suo aspetto esteriore a causa del lavoro e di tutto quello che c'è da fare in casa. La donna verrà quindi invogliata da Huma a cambiare il suo aspetto.

Huma è una donna che tiene tantissimo al suo aspetto esteriore, in quanto indossa sempre abiti di alta moda e ha uno stile elegantissimo. Mevkibe, a differenza della sua consuocera, preferisce indossare abiti floreali e pesanti cappotti. Inoltre, la madre delle sorelle Aydin non mette mai un filo di trucco, ma questo potrebbe cambiare molto presto, in quanto sarà più determinata che mai a cambiare vita.

La donna infatti accetterà i consigli della madre di Can e spenderà i suoi risparmi in abiti costosi e dal parrucchiere. La madre di Sanem però esagererà e diventerà identica a Huma.

Nihat, Sanem e Leyla non accetteranno il cambiamento di Mevkibe

Entrando nello specifico, Mevkibe tornerà nel suo quartiere con degli abiti molto eleganti e una pettinatura del tutto nuova.

La donna spererà di fare subito colpo su suo marito, ma ci sarà una reazione totalmente opposta. Infatti, Nihat rimarrà di stucco di fronte alla trasformazione della moglie poiché la vedrà come una copia di Huma. Allo stesso tempo anche le figlie di Mevkibe non saranno per niente felici che la loro madre abbia cambiato il suo aspetto in questo modo.

Dunque, la madre di Sanem e Leyla dovrà scegliere se tornare quella di sempre che tutti amano o rimanere la copia di Huma, accettando tutte le conseguenze del caso.

Non ci resta che aspettare le messa in onda in Italia dei nuovi episodi di DayDreamer per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera turca. Inoltre, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.