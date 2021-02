Non smette di fare compagnia al pubblico il popolare sceneggiato italiano Il Paradiso delle Signore 5 in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 15 febbraio 2021, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) si vedrà costretto a farsene una ragione quando la donna che non ha mai smesso di amare darà una svolta definitiva alla propria vita. Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) sposerà Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), nonostante il lutto del suocero Arturo sia ancora recente.

I telespettatori assisteranno soprattutto ad un vero e proprio colpo di scena: il ritorno inaspettato di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) da New York, che non verrà gradito ovviamente dalla cognata Beatrice Conti (Caterina Bertone).

Quest’ultima parecchio in crisi penserà di lasciare il lavoro al paradiso e di trovarsi una nuova sistemazione, per prendere le distanze dal cognato Vittorio (Alessandro Tersigni).

Il Paradiso delle signore, spoiler del 15/02: Don Saverio fa una richiesta a Silvia

Gli spoiler di ciò che accadrà nell’ottantaseiesima puntata in onda su Rai 1 lunedì 15 febbraio 2021, dicono che Salvatore non avrà più alcuna speranza di tornare al fianco di Gabriella: quest’ultima e Cosimo pronunceranno il fatidico "sì lo voglio" . Intanto la venere Stefania (Grace Ambrose) e Pietro (Andrea Savorelli) avranno un appuntamento durante la giornata di San Valentino, la festa dedicata agli innamorati, che purtroppo non andrà come si sarebbero aspettati: in particolare la nipote di zia Ernesta (Pia Engleberth) continuerà ad avere occhi soltanto per Federico (Alessandro Fella).

Nel contempo Don Saverio (Andrea Lolli) farà una proposta del tutto inaspettata a Silvia (Marta Richeldi), cioè quella di organizzare la festa per la fine del carnevale ambrosiano, coinvolgendo anche il direttore Vittorio. L’obiettivo dell’evento in realtà sarà quello di riuscire a raccogliere dei soldi per la canonica.

Vittorio e Beatrice pensano ai momenti trascorsi insieme, Marta rientra a Milano all’improvviso

Mentre la signora Cattaneo penserà a mettere in piedi uno spettacolo per non deludere il prete, Beatrice rifletterà per capire cosa sia meglio fare per allontanarsi una volta per tutte dal cognato Vittorio, anche se suo figlio Pietro non sarà dello stesso avviso.

Quando il direttore Conti e la cognata torneranno a pensare ai momenti più intensi vissuti insieme, compresa la notte di passione trascorsa in macchina, qualcuno busserà alla loro porta in anticipo: si tratterà di Marta che rientrerà a Milano all’improvviso.