Continua l'appuntamento con la Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno che inaugurerà la nuova settimana con la seconda parte dell'episodio 122. Gli spoiler della nuova puntata, che sarà trasmessa 15 febbraio dopo il daytime del Grande Fratello Vip, svelano importanti colpi di scena. I protagonisti assoluti Can Divit e Yigit, i quali avranno un pesantissimo scontro durante la festa di nozze di Emre e Leyla. CeyCey, invece, accuserà un disturbo per colpa di Huma.

DayDreamer, puntata 15 febbraio: accesa lite tra Can e Yigit alla festa per le nozze di Emre e Leyla

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardante la puntata che sarà trasmessa lunedì 15 febbraio sui teleschermi di Canale 5, annunciano grandi novità per i fan.

Scendendo nei dettagli, i telespettatori assisteranno alla romantica festa per le nozze di Emre (Birand Tunca) e Leyla (Öznur Serçeler). In questo frangente, Yigit e Can daranno vita a una lite sopra le righe. Il fotografo, infatti, accuserà l'editore di raccontare il falso in merito alla pubblicazione del romanzo della minore delle Aydin in America. Anche questa volta Yigit (Utku Ateş) dimostrerà di avere sangue freddo, palesando al maggiore dei Divit il contratto che attesta la sua collaborazione con una casa editrice americana.

CeyCey ha una crisi di nervi a causa di Huma

Nel corso della puntata del 15 febbraio della serie tv con l'attrice Demet Ozdemir, Can in un primo momento riuscirà a calmarsi, ma poi tornerà all'attacco: infatti si metterà in contatto con un amico editore per far pubblicare il primo romanzo di Sanem.

Però arriverà il colpo di scena: la sorella di Leyla, scoperte le intenzioni del fidanzato, rifiuterà l'offerta e non vorrà pubblicare il suo libro soltanto per via di una raccomandazione.

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su CeyCey, il migliore amico di Sanem. Il pubblicitario della Fikri Harika sarà colto da una brutta crisi di nervi, che si riacutizzerà per colpa di una particolare richiesta di Huma, la perfida madre di Can (Can Yaman).

Riassunto puntata precedente

Nella puntata del 12 febbraio, Emre e Leyla sono apparsi molto agitati e impreparati per la festa di nozze, tanto da dimenticarsi di comprare l'abito nuziale.

Can e Sanem, invece, hanno unito le forze per aiutare la coppia nonostante le loro divergenze.

DayDreamer - Le ali del sogno viene trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 16:45 alle 17:10 e martedì in prima serata a partire dalle 21:20 alle 00:20 su Canale 5. Martedì 16 febbraio non andrà in onda l'appuntamento in prime time a causa di un temporaneo cambio di programmazione: andrà in onda la partita di Champions League Barcellona - Paris Saint Germain.