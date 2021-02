Saranno tante le cose che dovrà affrontare Can nelle prossime puntate di DayDreamer. Il fotografo avrà a che fare con degli incontri e per certi versi (purtroppo) non sarà tanto gradito. Si parla di diverbi con Nihat e Mevkibe, ma anche con il suo rivale Yigit, che dopo un anno continua a tramare alle spalle di tutti insieme a Huma.

Can torna in Turchia e rivede tutti i suoi affetti

Dopo il suo ritorno Can inizierà a rivedere tutti suoi affetti. Dopo il padre, gli ex colleghi della Fikri Harika e Sanem, sarà il turno di Emre, che andrà a trovarlo nella fattoria della giovane Aydin insieme a Leyla.

Se il fratello riserverà al fotografo un affettuoso abbraccio, non si potrà dire la stessa cosa della maggiore delle Aydin. La sua freddezza sarà dovuta a ciò che Can ha fatto alla sorella.

A ogni modo il fotografo avrà anche un duro confronto con Sanem. Lei non crederà ancora che sia stato Yigit a bruciare il suo diario e rinfaccerà al suo ex il fatto di essersene andato via, di non averle dato sue notizie e di non averla chiamata nemmeno una volta. Lui sarà pentito per ciò che è stato e le dirà che il vecchio Can, aggressivo e geloso, ormai per lui è morto.

È scontro tra Can e gli Aydin

Il ritorno di Can getterà nello sconforto anche la famiglia Aydin, che nell'ultimo anno ha visto Sanem cadere in uno stato depressivo a causa del distacco dal fotografo.

Per non lasciarla sola, Divit e Aydin parteciperanno a una cena nella sua fattoria e ovviamente ci sarà anche Can. L'atmosfera non sarà delle migliori e non mancheranno gli attriti soprattutto tra gli Aydin e il fotografo.

Se Mevkibe gli manderà delle frecciatine, Nihat vorrà affrontarlo a quattrocchi. Gli racconterà che dopo la sua partenza Sanem ha perso conoscenza per giorni, finendo sotto terapia in una clinica.

Per questo gli chiederà di stare alla larga dalla figlia. Questo, però, non sarà l'unico incontro/scontro che avrà Can.

Yigit dice a Can che il posto accanto a Sanem 'è suo'

Nella fattoria di Sanem Can incontrerà anche Yigit. Quest'ultimo, nonostante sia passato un anno, continuerà a confabulare con Huma. Tra le tante menzogne da loro escogitate, faranno credere che la colluttazione di Can con Yigit abbia reso quest'ultimo zoppo.

A ogni modo, l'incontro tra i due ragazzi sarà pietrificante, soprattutto quando il fratello di Polen dirà al fotografo che il posto accanto a Sanem è suo.

Intanto Huma sarà arrabbiata con Yigit: in un anno non è riuscito ad avvicinarsi definitivamente a Sanem e a farla diventare la sua fidanzata. Lui controbatterà dicendo che sta aspettando il momento giusto, ma per mamma Divit sta solo sprecando il suo tempo e con il ritorno di Can tutto il loro "lavoro" potrebbe andare perduto.