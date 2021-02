La puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che verrà trasmessa in prima serata martedì 9 febbraio su Canale 5 avrà un grosso colpo di scena che vedrà protagonisti Emre e Leyla. I due, dopo essersi ritrovati, decideranno di sposarsi immediatamente senza invitare nessuno se non Can e Sanem. Questo evento provocherà molte ripercussioni nella relazione dei due protagonisti e anche nelle rispettive famiglie.

Il matrimonio di Leyla ed Emre

Martedì 9 febbraio una nuova puntata di DayDreamer terrà compagnia i telespettatori. Le anticipazioni prendono il via dall'incontro tra Huma e Mihat, il fratello gemello di Nihat.

Sanem sfrutterà la presenza dello zio e dell'ascendente che questi esercita sulla madre del fidanzato per convincerla a rivedere in maniera positiva le su nozze con Can. Huma accetterà di incontrare i futuri consuoceri ma l'incontro andrà male. La madre dei Divit proporrà alla coppia di avviare una convivenza prima del matrimonio e tale proposta sarà vista male da Nihat e Mevkibe.

Mentre Can e Sanem discuteranno tra loro del modo per far riavvicinare le rispettive famiglie, riceveranno una chiamata rispettivamente da Emre e Leyla. I due giovani annunceranno di essere sul punto di sposarsi in gran segreto. Can e Sanem correranno dai fratelli per sostenerli i questo momento. Frattanto Huma e Mevkibe verranno a sapere del matrimonio e per una serie di equivoci penseranno che siano Can e Sanem sul punto di convolare a nozze.

Correranno quindi in comune, ma quando scopriranno che i protagonisti della cerimonia sono stati Emre e Leyla, questi ultimi saranno già marito e moglie. Le due mamme avranno un malore e Nihat resterà male per il modo in cui si è comportata la figlia maggiore.

Huma e Mevkibe ancora in disaccordo

Dopo essersi riprese, Huma e Mevkibe decideranno di organizzare un incontro di famiglia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La madre di Emre cercherà di far abituare la nuora alla sua nuova condizione social, mentre Mevkibe chiederà alla figlia di mettere in atto tutte le tradizioni legate al matrimonio. Can e Sanem, intanto, dopo aver visto lo scompiglio causato dal matrimonio dei fratelli decideranno di rimandare il loro. Frattanto, anche Muzzafer chiederà a Guliz di sposarlo e CeyCey si pentirà di aver annullato le nozze con Ayhan ma quest'ultima non sembrerà disposta a perdonarlo.

Deren si avvicinerà a Yigit ma l'editore non mostrerà alcun interesse.

Emre e Leyla dovranno sbrigare molto lavoro in ufficio per cui chiederanno aiuto a Can e Sanem per organizzare il viaggio di nozze e cercare casa. I due protagonisti di DayDreamer noteranno di essere in disaccordo su diversi punti. Ayhan, intanto, si mostrerà preoccupata per gli eventi legati all'amore che stanno sconvolgendo la sua vita.