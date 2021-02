Nelle prossime puntate di DayDreamer Sanem e Can saranno ai ferri corti, soprattutto dopo la scenata che quest'ultimo ha fatto a Yigit. Il fotografo infatti, grazie al suo investigatore, aveva la certezza che l'editore stesse imbrogliando la fidanzata con una finta opportunità di pubblicazione del suo libro in America, ma Yigit è riuscito a rigettare le accuse tramite un contratto stipulato dalle due parti.

La gelosia di Can nei confronti di Yigit e l'essere introverso del fotografo in merito ad alcuni argomenti, complicherà ulteriormente il rapporto con Sanem e quest'ultima non potrà far altro che farglielo notare, ma lui cercherà di appianerà le acque, dicendole che è la persona più importante della sua vita e così sarà per sempre.

Sanem non riesce a ultimare la bozza del suo libro

Intanto Sanem proseguirà con la stesura della bozza da consegnare all'editore americano. Il tempo stringe, la giovane Aydin deve raggiungere 20 pagine, ma la concentrazione scarseggia, così Can deciderà di prepararle la condizione ideale per scrivere nel suo rifugio. Nonostante ciò scrivere sarà complicato, visto che la ragazza si farà distrarre dalla bella presenza del ragazzo e dai ricordi vissuti insieme nel rifugio, così Sanem chiederà a Can di accompagnarla alla casa editrice, sarà più facile lavorare in un posto "neutro", ma lì il fotografo troverà una brutta sorpresa.

Anche Yigit, infatti, organizzerà la scrivania a Sanem, facendole trovare la condizione ideale per lavorare. Can non apparirà contento, ma deciderà di andarsene e di lasciare la fidanzata da sola, in maniera tale che possa scrivere.

Sanem si sente umiliata da Can

L'ennesimo gesto carino di Yigit, però, conduce Can nella condizione di mettere l'editore "ko", così deciderà di organizzare a Sanem un incontro con un suo amico proprietario di una casa editrice, che le darà la possibilità di pubblicare il suo libro. Un gesto che non piacerà alla giovane Aydin: secondo lei Can l'ha umiliata e le ha fatto credere che potrebbe pubblicare il suo libro solo attraverso delle raccomandazioni.

Sanem non potrà far altro che essere delusa.

Intanto i fatidici tre giorni passeranno e Sanem non riuscirà a scrivere nulla, ammettendo a Yigit di non essere (forse) pronta a fare la scrittrice. Improvvisamente, però, le verrà in mente un'idea: potrebbe presentare il diario in cui racconta la sua storia d'amore con Can, ma prima di consegnarlo vuole che il fotografo approvi la cosa.

Il litigio tra Can e Yigit

Can andrà nel suo rifugio, ma non riuscirà a leggere il diario. Intanto alla casa editrice avranno bisogno del diario di Sanem, così Yigit proporrà alla ragazza di raggiungere il fidanzato per prenderlo. L'editore si offrirà di andare a parlare da solo con Can, ma non lo troverà. Quando vedrà il diario di Sanem e leggerà alcuni suoi passaggi, forse mosso dalla gelosia, deciderà di buttarlo nel fuoco, dando però la colpa di tale gesto al fotografo.

Quest'ultimo non ci starà alle accuse, così i due avranno una colluttazione in cui Yigit avrà la peggio: sbatterà la testa e perderà i sensi. Ci sarà la corsa in ospedale, dove Yigit in realtà se la caverà, ma Huma con la sua malvagità farà credere a tutti che il ragazzo rischia di stare sulla sedia a rotelle.

Questo sarà il tracollo per la storia tra Can e Sanem: il diario bruciato, l'incidente di Yigit, tutti eventi che faranno credere alla giovane Aydin che il realtà il suo fidanzato può solo farle del male. Le convinzioni di Sanem non piaceranno a Can, così il fotografo deciderà di andarsene e di dirle addio.