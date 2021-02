La serie televisiva turca DayDreamer - le ali del sogno, senza dubbio, continua ad essere molto apprezzata dai fan italiani. Nel corso degli episodi in programmazione sulle rete ammiraglia Mediaset il 9 febbraio 2021 in cui è previsto sia l’appuntamento in prime time e serale, Sanem Aydin avanzerà l’ipotesi che Can Divit non sia poi così tanto sicuro di volerla sposare.

DayDramer, spoiler 9 febbraio: Can e Sanem non riescono a decidere la data delle nozze

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nella fascia pomeridiana e serale di martedì 9 febbraio 2021, come al solito, ci saranno tante sorprese.

Dalle anticipazioni riguardanti l’episodio che occuperà il piccolo schermo dalle ore 16:45 alle 17:00 circa, si evince che Sanem intuirà che suo zio Mithat possa fare da intermediario per far chiarire sua madre Mevkibe e Huma. L’aspirante scrittrice desidererà vedere in fretta la sua famiglia e quella di Can fare pace, soprattutto poiché vorrà sposarsi il prima possibile. Il fotografo e Sanem, infatti, proprio a causa dei continui battibecchi tra le rispettive madri, non riusciranno a concordare una data per le nozze.

A questo punto, i telespettatori vedranno Mithat iniziare a fare la corte a Huma: quest’ultima, dopo aver pranzato con il suo spasimante, farà un gesto inaspettato poiché incontrerà la famiglia Aydin.

Emre e Leyla si sposano, Huma affida una lista alla nuora

Nella puntata che invece farà compagnia ai telespettatori in prima serata, l’incontro tra Mithat, Huma, Mevkibe e Nihat per parlare del matrimonio tra Can e Sanem, purtroppo non avrà l’esito sperato. La signora Divit farà rimanere senza parole i coniugi Aydin quando proporrà al figlio e alla futura nuora di convivere invece di sposarsi.

Successivamente, Can e Sanem, mentre si confronteranno sull’incontro disastroso tra le rispettive famiglie, riceveranno una notizia inaspettata, ovvero che Leyla ed Emre a breve si scambieranno le fedi nuziali in segreto. Il fotografo e l’aspirante scrittrice, increduli per quanto appreso, si precipiteranno subito dai futuri sposi. Huma, non appena verrà a sapere che il suo secondogenito è in procinto di sposars,i si presenterà nel luogo in cui si svolgerà la cerimonia in compagnia di Mevkibe con l’obiettivo di interrompere il rito.

Purtroppo le due donne, non appena si accorgeranno che Emre e Leyla si sono già sposati, avranno un mancamento che sarà seguito dal ricovero in ospedale. A questo punto Can e Sanem, vedendo i loro parenti ancora ai ferri corti, rinunceranno all’idea di coronare il loro sogno d’amore di nascosto.

Intanto Nihat, già al corrente dell’accaduto, non nasconderà la sua delusione nei confronti della figlia Leyla, invece Huma organizzerà l’ennesima riunione familiare con gli Aydin. Leyla ed Emre si mostreranno dispiaciuti per aver creato altri contrasti tra i rispettivi genitori. La signora Divit, a sorpresa, inviterà i novelli sposi ad alloggiare da lei sino a quando non troveranno un’altra sistemazione. Leyla però si vedrà costretta a fare i conti con una lista che le affiderà la malefica suocera sull’atteggiamento da avere nell’ambiente borghese.

Mevkibe, invece, chiederà alla primogenita di svolgere degli impegni tradizionali.

Muzaffer fa una proposta di matrimonio a Guliz, Can e Sanem turbati

Nel contempo, alla Fikri Harika ci saranno dei gesti d’amore, poiché CeyCey manifesterà l’intenzione di voler sposare Ayhan, mentre Muzaffer farà una proposta di matrimonio a Guliz presentandosi in agenzia con un bellissimo mazzo di fiori. Deren, invece, se ne andrà dall’ufficio di Yigit piuttosto irritata, dopo avergli portato il caffè.

Emre e Leyla, prima di partire per il viaggio di nozze, non avranno altra scelta oltre a quella di svolgere gli ordini delle rispettive madri: i novelli sposi, abbastanza indaffarati anche con il lavoro, chiederanno aiuto a Can e Sanem. Intanto, sia quest’ultima e il fotografo saranno pensierosi a causa del loro matrimonio, poiché entrambi crederanno che l’altro non sia più convinto di voler fare questo importante passo.

Per finire Ayhan, ferita e sconvolta, si sfogherà con l'amica Sanem confessandole di aver perso ormai fiducia nell’amore, poiché stravolge qualsiasi cosa.