Le anticipazioni della famosa soap opera DayDreamer riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio, Can e Sanem vorranno trovare un modo per decidere la data delle loro nozze, ma entrambe le loro madri non saranno d'accordo con la decisione della coppia, pertanto non faranno altro che impedire i loro preparativi.

In seguito accadrà qualcosa di inaspettato: Leyla e Emre, sempre più innamorati, decideranno di sposarsi all'improvviso senza invitare nessuno alla cerimonia. La coppia deciderà di avvisare Can e Sanem della decisione improvvisa.

Spoiler DayDreamer: Ayhan angosciata per Osman

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dall'8 al 12 febbraio, Ayahan rifiuterà l'approccio di CeyCey, inoltre la donna sarà assai angosciata quando scoprirà che Osman starà per partire.

Intanto Leyla e Emre ritroveranno la complicità di un tempo, tanto che i due decideranno di sposarsi. In seguito Muzzafer cercherà di sedurre Guliz, mentre CeyCey riceverà una telefonata strana da parte di sua nonna, nella quale la donna lo esorterà a sposarsi il prima possibile. Intanto, Sanem penserà a suo zio Mitaht per fare da intermediario tra Mevkibe e Huma, in modo che le due donne trovino un accordo riguardo al matrimonio tra lei e Can. I due, infatti, dopo aver annunciato a tutti di volersi sposare, non riusciranno a scegliere una data per le nozze, poiché saranno continuamente ostacolati dalle loro madri.

Successivamente Mitaht, cercherà di avvicinarsi a Huma, per entrare nelle sue grazie e la corteggerà, non ci vorrà molto prima che la donna cada nella trappola, così accetterà di incontrare la famiglia di Sanem per un caffè.

Ayhan decide di trasferirsi da Osman

Ayhan deciderà di mettere in vendita la macelleria e di trasferirsi da Osman, ma Cengiz non prenderà molto bene la decisione della donna, poiché aveva già fatto dei programmi con lei, ma in seguito accetterà lo stesso la sua scelta.

L'incontro tra Huma e Mevkibe non andrà come sperato da Sanem, poiché la madre di Can non accetterà che i due si sposino, anzi consiglierà ai due di andare a convivere, in seguito la donna sarà assai furiosa e lascerà la casa di Sanem. Dopo l'incontro assai disastroso tra le due famiglie, Can e Sanem si confronteranno sul da farsi e nel mentre riceveranno entrambi una strana telefonata, nella quale scopriranno che Leyla e Emre hanno deciso di sposarsi all'improvviso, così si precipiteranno immediatamente dai loro parenti.

Poco dopo anche Huma verrà a scoprire che suo figlio Emre sta per sposare Leyla: dopo la notizia la donna andrà su tutte le furie, così chiamerà Mevkibe per dirle che la passerà a prendere, per andare insieme a cercare di interrompere le nozze dei due innamorati.

Huma e Mevkibe si sentono male

Huma e Mevkibe arriveranno troppo tardi, quando ormai Emre e Leyla saranno diventati marito e moglie. Entrambe le donne saranno assai deluse e si sentiranno umiliate per il gesto dei loro figli e all'improvviso perderanno entrambe i sensi per lo shock. Huma e Mevkibe si risveglieranno in ospedale, dove avrà luogo un'altra lite.

Nel frattempo Can e Sanem si renderanno conto che il momento non è affatto propizio per organizzare il loro matrimonio, così decideranno di aspettare che le acque si calmino prima di procedere con i preparativi.

Poi anche Nihat verrà a scoprire del matrimonio improvviso di Leyla e sarà assai deluso dal suo comportamento.

Successivamente Huma convocherà tutti quanti per una riunione familiare, alla quale parteciperanno Can e Sanem, insieme a Emre e Leyla. Quest'ultimi si sentiranno in colpa per aver provocato un dispiacere nei loro genitori con il matrimonio segreto.