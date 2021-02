Gli spoiler della famosa soap opera spagnola Una vita sono ricchi di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio su Canale 5 alle 14:10, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si renderà conto di essere ancora follemente innamorato di Marcia, così andrà a cercarla per convincerla a tornare con lui. L'uomo, però, dovrà prepararsi a ricevere un'amara sorpresa. Dopo il ritorno di suo marito Santiago, Marcia cambierà il suo percorso e nonostante provi ancora dei forti sentimenti per Felipe, deciderà di rispettare i suoi doveri di moglie.

Pertanto, non sarà molto facile per l'avvocato convincere Marcia a lasciare il marito. Frattanto Santiago cercherà in tutti i modi di sedurre la sua amata Marcia e organizzerà una sorpresa per lei, mentre Genoveva consiglierà all'uomo di fuggire da Calle Acacias insieme a sua moglie, il prima possibile.

Spoiler Una vita: Felipe vuole tornare con Marcia

Nelle puntate di Una vita che andranno in onda dall'8 al 12 febbraio, Felipe non farà altro che pensare alla sua amata Marcia, così irromperà all'improvviso nella pensione per parlare in privato con lei. L'avvocato cercherà di convincere Marcia a tornare insieme a lui e di fuggire insieme da Acacias, ma la donna gli ricorderà di essere sposata con Santiago, pertanto la loro storia d'amore non potrà avere un futuro.

Non ci vorrà molto prima che la conversazione dei due innamorati venga interrotta da Santiago, il quale si arrabbierà molto con Marcia per aver intrattenuto una conversazione privata con il suo ex fidanzato, ma la donna cercherà di tranquillizzarlo subito e gli prometterà di rispettare i suoi doveri matrimoniali.

Genoveva vuole che Santiago lasci Acacias

In giro per Acacias, comincerà a circolare sempre di più la voce che Susana e Armando si siano incontrati per andare al circolo e che i due si siano lasciati andare in un ballo alquanto intimo davanti a tutti, così da rendere pubblica la loro relazione. Nel frattempo Carmen e Ramon ritroveranno la serenità di un tempo, poi i due avranno alcuni sospetti riguardo la strana reazione di Lolita, dopo aver ricevuto in regalo la culla per il suo bambino, così decideranno di indagare meglio sull'accaduto.

In seguito José deciderà di denunciare Alfonso Carchano, Armando, invece, vorrà trovare un modo per far sì che Susana si fidi di lui. Infine, Santiago sarà desideroso di passare una notte d'amore con Marcia per la prima volta, così preparerà una sorpresa romantica per la donna, mentre Genoveva cercherà di convincere l'uomo a lasciare Calle Acacias per sempre, insieme alla sua amata.