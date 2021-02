Da qualche settimana Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto confermando di fatto la loro storia d'amore. Mentre in molti sospettano che il flirt sia studiato a tavolino, altri credono invece alla veridicità dei loro sentimenti. L'ultimo gesto fatto dalla conduttrice di Dazn ha lasciato a bocca aperta. La donna, infatti, ha regalato un cavallo a Can Yaman.

Can Yaman commenta il dono di Diletta: 'Il regalo più bello mai ricevuto'

Diletta Leotta sembra davvero innamorata di Can Yaman, tanto da arrivare a fargli un regalo del tutto inaspettato. La conduttrice, infatti, ha donato all'attore turco un cavallo, lasciando i fan senza parole.

Un regalo molto apprezzato dalla star di Daydreamer che, sui social, ha commentato: 'Il regalo più bello mai ricevuto'. Molti dei seguaci dell'attore turco non sembrano condividere la gioia del loro beniamino, sostenendo che Can sia cambiato nell'ultimo periodo e che in realtà lui sua freddo e privo di sentimenti verso Diletta. Sarà questione di gelosia?

Cassius è il regalo di Diletta a Can, lui cerca casa a Roma

Il cavallo che Diletta ha regalato a Can Yaman si chiama Cassius. Sia l'attore che la conduttrice sportiva sono appassionati di equitazione e l'insolito dono sembra confermare la grande complicità nata tra di loro. La loro relazione ormai è uscita allo scoperto, tanto che non passa giorno che i due finiscano sulle prime pagine della cronaca rosa.

Solo pochi giorni fa, l'attore turco era stato paparazzato per le vie di Roma in compagnia della mamma di Diletta Leotta e subito si era sparsa la notizia che Can stesse cercando casa nella capitale. La signora, infatti, è architetto e interior design e sembra che abbia mostrato al 'futuro genero' due bellissimi attici.

Can e Diletta è vero amore? I dubbi dei fan

Il Gossip su Can e Diletta è destinato ad aumentare visto che, i bene informati, parlano già di matrimonio. Sui cieli di Roma pochi giorni orsono è comparso un aereo con tanto di striscione con una richiesta di matrimonio. Non è dato sapere se il mittente sia proprio l'attore turco, ma nonostante questo, non si fa altro che parlare della coppia.

La storia, però, incontra anche molte malelingue che non credono affatto alla veridicità del flirt. In molti credono che il tutto sua stato costruito ad arte e che i due siano legati solo da un rapporto di affari.

Non mancano gli hater che sparlano e attaccano Can e Diletta sui social. Proprio la mamma della conduttrice è recentemente intervenuta in difesa della figlia scrivendo: 'La cattiveria e la stupidità mi hanno sempre lasciata stupita'. Sempre rivolgendosi agli haters ha aggiunto: "Certe persone sono come i castori, passano la vita a rosica’".