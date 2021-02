A poche ore da una nuova puntata del GF Vip, Dayane ha comunicato la decisione che ha preso sul suo litigioso rapporto con Rosalinda. Interpellata da Samantha sulle intenzioni che ha, la brasiliana ha fatto sapere che il suo allontanamento dall'amica è definitivo: d'ora in poi Rosalinda dovrà camminare da sola, o almeno non potrà più contare sul supporto della Mello.

Dayane drastica al GF Vip: addio a Rosalinda

L'amicizia tra le "rosmello", sembra essere giunta ad un punto di non ritorno: Dayane, infatti, ha deciso di interrompere il legame con Rosalinda a due settimane dalla fine del GF Vip. I motivi per i quali la modella si è allontanata dalla sua più cara amica nella casa, sono tanti: la liason in corso con Zenga, le mancate confidenze e le nomination che la siciliana ha rivolto a persone fidate come Giulia Salemi.

Confrontandosi con Samantha, oggi pomeriggio la Mello ha reso pubbliche le sue intenzioni sul controverso rapporto con l'attrice.

"Non voglio la colpa, ma non me ne frega niente. Sono cinque mesi che vedo quella faccia, sono stanca. Basta, io ora sto benissimo", ha detto la Mello in riferimento alle tante lacrime che Rosalinda ha versato in questi giorni dopo i loro litigi.

"Non mi dispiace nemmeno un po'", ha aggiunto la finalista della quinta edizione nel commentare i crolli emotivi che ha avuto l'ormai ex amica davanti alle telecamere.

Sodalizio finito tra due protagoniste del GF Vip 5

Sono parole dure quelle che Dayane ha rivolto ad Rosalinda nel pomeriggio del 19 febbraio, quando in giardino ha commentato gli ultimi sviluppi che ha avuto la loro amicizia.

"Sono stanca di vedere la sua faccia triste, mi fa venire malinconia e non la sopporto. La sua felicità non dipende da me, imparasse ad essere felice e serena", ha aggiunto la modella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La brasiliana ha detto anche che i suoi pensieri sono tutti rivolti alla figlia Sofia e al padre, quindi i malumori di Rosalinda non le interessano e non la toccano perché lei ha cose più importanti alle quali pensare in queste ultime due settimane di reclusione nella casa del GF Vip.

"Queste sono solo cavolate", ha proseguito la Mello nella pesante critica che ha fatto all'ormai ex amica.

Finale del GF Vip a rischio per Rosalinda

Dopo aver lanciato parecchie frecciatine alla compagna di GF Vip, Dayane ha voluto palesare un altro pensiero che ha fatto in questi giorni, una specie di carezza che vuole dare alla persona con la quale ha vissuto un lungo sodalizio.

"È arrivato il momento di lasciarla camminare da sola. Deve cercare la sua felicità con Zenga", ha detto la finalista della quinta edizione a poche ore da una nuova puntata in diretta.

Stasera si parlerà sicuramente della rottura tra le "rosmello", anche perché la brasiliana ha avuto molti sfoghi sopra le righe che Rosalinda non ha ancora sentito. Con ogni probabilità, le due concorrenti verranno messe faccia a faccia da Alfonso Signorini, che proverà a capire se il sentimento che ha unito le vippone fino a poco tempo fa è finito oppure se ci sono gli estremi per un riavvicinamento last-minute.

L'allontanamento da Dayane, comunque, potrebbe costare caro all'attrice in termini di gioco: la 31enne può contare sul supporto di moltissimi fan del Brasile, gli stessi che in passato si sono schierati a favore di Rosalinda nelle nomination proprio perché era la migliore amica della loro beniamina.

La fine del sodalizio con la finalista del reality, potrebbe rendere più difficoltoso il percorso della giovane fino alla puntata dell'1° marzo, quella nella quale sarà decretato il vincitore di questa lunga e fortunata edizione del programma di Canale 5.