Enrico Ianniello, attore protagonista delle serie Rai di successo Il Commissario Ricciardi, ha rilasciato un'intervista in cui ha svelato un retroscena inedito in merito alla sua vita. Quando aveva 16 anni, infatti, l'attore entrò in seminario in quanto era fortemente intenzionato a diventare prete.

Con il passare del tempo, però, si rese conto che avrebbe potuto fare del bene pur coltivando altre sue passioni, come ad esempio quella per la recitazione. Per tale ragione, alla fine decise di abbandonare tale strada.

Le confessioni di Enrico Ianniello

Il protagonista de Il Commissario Ricciardi, Enrico Ianniello ha rivelato alcuni aspetti della sua vita che non erano noti al pubblico prima d'ora.

A destare maggiore sorpresa è stata, soprattutto, la dichiarazione in merito alla sua vocazione per il sacerdozio.

Il protagonista dell'intervista, infatti, ha dichiarato: "A dieci anni la parrocchia dei Salesiani a Caserta era diventata la mia seconda casa". Enrico trascorreva lì gran parte delle sue giornate e da quel momento in poi si rese conto della sua enorme propensione per il mondo ecclesiastico. I primi libri letti da Ianniello, infatti, furono i libri dei santi.

L'ingresso in seminario a 16 anni

La massima aspirazione dell'attore, infatti, era quella di diventare come il suo parroco e trasformarsi in un esempio per la società in cui viveva. Più passavano gli anni e più Enrico sentiva forte la chiamata verso il Signore. Proprio per questa ragione, ha svelato: "A 16 anni entrai in seminario, volevo farmi prete".

Quella fu un'esperienza davvero formativa per il protagonista dell'intervista. In tale occasione, infatti, fu in grado di comprendere effettivamente l'importanza della sua vocazione. In quel periodo, le chiacchierate fatte con il suo padre spirituale si rivelarono di grande aiuto per lui.

La passione per la recitazione e la decisione di abbandonare il sacerdozio

Ianniello, infatti, ha confessato che il parroco gli spiegò che avrebbe potuto professare la fede e fare del bene anche senza diventare necessariamente prete. In tale modo, dunque, Enrico avrebbe potuto continuare a inseguire una delle sue più grandi passioni, ovvero, quella per la recitazione.

Uscito dal seminario, quindi, il protagonista de Il Commissario Ricciardi iniziò il suo percorso di studi alla Bottega teatrale di Vittorio Gassman a Firenze. Poco alla volta, poi, spiccò il volo in campo teatrale e televisivo. Dopo la partecipazione nella fiction Rai ambientata nella Napoli degli anni Trenta, Enrico sarà nella sesta edizione di Un passo dal cielo nelle vesti del commissario Nappi.