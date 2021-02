La soap americana Beautiful non smette di sorprendere i telespettatori. Le trame delle nuove puntate americane, in onda dall'1 al 7 marzo 2021, rivelano che la Steffy mostrerà compassione a Ridge dato il brutto momento che starà attraversando in seguito alla separazione da Brooke. Hope intanto proporrà a Quinn, e successivamente a Sally, di realizzare la nuova collezione Hope for the Future. Inoltre, le trame delle nuove puntate rivelano anche che si assisterà ad un duro scontro tra Hope e Thomas quando la giovane Logan vedrà un tavolo riservato per due da parte del ragazzo. Il romantico gesto di Thomas però non sarà rivolto ad Hope ma ad un'altra donna.

Steffy mostra compassione a Ridge

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, trasmessi in Usa dall'1 al 7 marzo 2021, Steffy cercherà di incoraggiare il padre. Liam invece ribadirà a Thomas di non credere affatto alle sue menzogne. La giovane Logan nel frattempo si darà da fare per trovare un nuovo stilista, che al posto di Thomas dovrà realizzare la linea Hope for the Future. Poco dopo Liam chiederà a Steffy un favore molto importante riguardo a Thomas. Il giovane Forrester intanto si recherà da Shauna per cercare di convincerla a portare avanti la sua storia d'amore con il padre. Successivamente Steffy seguirà il consiglio di Liam e proverà ad indagare su Thomas per scoprire la verità. Brooke intanto sarà sempre più convinta che, molto presto, Ridge scoprirà tutta la realtà sul figlio.

Hope chiede a Quinn e Sally di prendere il posto di Thomas

Durante le nuove puntate di Beautiful, la giovane Logan proporrà sia a Quinn e, successivamente anche a Sally, di realizzare la nuova collezione in maniera tale da non chiedere aiuto a Thomas. Il ragazzo nel frattempo rivelerà il suo piano a Vinny che non perderà occasione per dare dei consigli al suo amico.

Successivamente Hope sarà protagonista di un duro scontro con Thomas quando vedrà il ragazzo preparare un tavolo per due persone, credendo che sia lei destinataria del gesto romantico. Ma ci sarà un colpo di scena: Thomas chiederà ad un'altra donna di recuperare la loro relazione e non ad Hope. Liam si accorgerà immediatamente del doppio gioco di Thomas e ne parlerà con Wyatt.

E intanto cercherà in tutti i modi di convincere Steffy a riassumere Zoe alla Forrester, al posto del giovane Thomas. Hope, appena scoprirà l'intenzione di Steffy, si arrabbierà in quanto non è stata chiesta la sua opinione sul ritorno di Zoe in azienda. Thomas invece dirà a quest'ultima di volerla frequentare ancora un pò prima di lasciarsi andare a un bacio romantico. Alla luce di questa dichiarazione Hope inizierà a nutrire dei dubbi sulla relazione tra Thomas e Zoe.