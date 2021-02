Le ultime ore per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5 non sono state per nulla facile, soprattutto per Dayane Mello. La modella brasiliana ha dovuto fare i conti con la terribile notizia della morte di suo fratello che l'ha profondamente scossa e ha turbato anche tutti gli altri concorrenti che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della casa. Un dolore immenso per Dayane che ha scelto di restare nella casa di Cinecittà essendo impossibilitata a tornare in Brasile, dato che avrebbe dovuto fare prima un periodo di quarantena. Nella giornata del 3 febbraio, anche il conduttore Alfonso Signorini ha scelto di entrare in casa per dare il suo sostegno e un abbraccio virtuale a Dayane.

L'incontro nella casa del GF Vip tra Dayane Mello e Alfonso Signorini

Nel dettaglio, Alfonso Signorini, dopo essere stato informato dalla produzione del GF Vip del terribile lutto che ha colpito la modella brasiliana e la sua famiglia, ha scelto di entrare all'interno della casa per avere un confronto con Dayane. A raccontarlo è stata la stessa modella brasiliana ai suoi compagni di avventura.

Dayane, infatti, ha ammesso di aver incontrato Alfonso all'interno della stanza degli abbracci: un modo da parte del conduttore di questa edizione del reality show per far sentire il suo calore e la sua vicinanza a Mello, che non ha nascosto la sua sofferenza e il suo dolore per questo lutto del tutto inaspettato che le è piombato addosso ad un mese dalla puntata finale.

Un abbraccio virtuale, quindi, quello tra Alfonso e Dayane un po' come quelli che ci sono stati nel corso di queste settimane per gli altri concorrenti del GF Vip.

Le parole di Dayane Mello dopo l'incontro con Signorini

In tanti hanno avuto modo di incontrare i propri familiari all'interno della stanza degli abbracci costruita quest'anno dalla produzione per far fronte all'emergenza Covid-19 che impedisce ai protagonisti del reality show di avere contatti con l'esterno.

"Alfonso è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio" ha raccontato Dayane a proposito dell'incontro che ha avuto nella casa di Cinecittà col conduttore del reality show.

I concorrenti vorrebbero la finale anticipata del GF Vip

In queste ore, oltre al sostegno di Alfonso, Dayane ha potuto contare anche sull'appoggio da parte dei suoi compagni di gioco: tutti sono stati al suo fianco in questo momento così difficile della sua vita.

Addirittura gli inquilini del GF Vip si sono detti d'accordo a chiedere la chiusura anticipata del programma, evitando di andare avanti fino al 1° marzo, data in cui è prevista la finalissima.