La puntata di venerdì 22 febbraio del Grande Fratello Vip 5 ha riservato parecchie sorprese sia ai concorrenti che ai telespettatori, come l'uscita di Andrea Zenga che alcuni etichettavano come papabile finalista dopo la love story con Rosalinda Cannvò. A risentire maggiormente dell'eliminazione di Zenga è stata proprio l'attrice siciliana che, come se non bastasse, ha dovuto sorbirsi anche la nomination di Dayane Mello, che ha contribuito a spedirla al televoto con Stefania Orlando. Rosalinda, però, questa volta pare più che mai intenzionata a non soprassedere sul gesto di Dayane rifiutando, inoltre, anche un chiarimento che la modella brasiliana ha prontamente ricercato alla fine del prime time.

Cannavò stamattina ha esternato il suo disappunto sulla questione a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, sottolineando come non si sarebbe mai aspettata un colpo basso da una persona come Dayane che riteneva amica.

Rosalinda su Dayane: 'Ha messo davanti la strategia a tutto l'affetto che decantava per me'

Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò si ritrovano questa mattina, appena svegli, a far colazione commentando, al contempo, gli accadimenti dell'ultima puntata.

Rosalinda apre la conversazione affermando piccata: "Ha messo davanti la strategia- riferendosi a Dayane Mello - a tutto l'affetto che decantava per me". A questa parole, Stefania puntualizza prontamente: "Ha sacrificato te perché vuole fuori me".

Il ragionamento della conduttrice prosegue mettendo l'accento sulla presunta strategia di Dayane, la quale porterebbe in finale esclusivamente le persone più deboli e, quindi, più facili da battere il 1° marzo.

Secondo la visione di Orlando, difatti, la modella avrebbe preferito dare una chance come finalista all'amica Samantha De Grenet soltanto perché ritenuta un'avversaria meno temibile rispetto alla stessa Stefania ed anche a Rosalinda.

Cannavò su Mello: 'Si è allontanata lei perché mi ha visto felice per una persona'

Rosalinda, condividendo appieno le esternazioni di Stefania, spiega perché è rimasta ferita dal gesto di Mello asserendo: "Si è allontanata lei perché mi ha visto felice con una persona".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Visibilmente delusa dal comportamento della modella, l'attrice aggiunge che non si aspettava tale gesto nei suoi riguardi da chi considerava una persona amica.

La conversazione poi si sposta in piscina, dove Stefania puntualizza come Rosalinda si sia fatta spesso trascinare dagli umori di Dayane nel suo percorso al Grande Fratello Vip 5. Successivamente, la conduttrice si lancia in un consiglio verso l'attrice siciliana, invitando a riflettere con ponderazione sulla valenza del loro rapporto amicale.

Infine, Rosalinda dichiara con fare risoluto di non volere, almeno per il momento, un confronto con Dayane in merito.