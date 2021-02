Al Grande Fratello Vip 5 l'eliminazione di Giulia Salemi, avvenuta nel prime time del 19 febbraio, ha irrimediabilmente stravolto gli equilibri della casa, specialmente per Pierpaolo Pretelli che dovrà trascorrere gli ultimi otto giorni in sua assenza. Pretelli è parso parecchio turbato ed inconsolabile manifestando, anche col trascorrere delle ore, di avvertire pesantemente l'assenza della compagna; tuttavia, grazie al supporto di Andrea Zenga e Dayane Mello, pare stia ritrovando la strada della serenità. La consolazione per Pierpaolo, però, non è giunta da Stefania Orlando che, nella serata di ieri 20 febbraio, ha ironizzato sui suoi comportamenti solitari.

Pierpaolo: 'Non ce la faccio a stare qui dentro'

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 le due concorrenti in nomination, ovvero Giulia Salemi e Stefania Orlando, hanno ascoltato il verdetto del pubblico direttamente nello studio televisivo di Cinecittà. Dopo essere stata proclamata salva Stefania, di conseguenza Giulia è rimasta in studio per la routinaria intervista di Alfonso Signorini sul percorso dell'influencer nel reality Endemol. Orlando, quindi, è ritornata nella casa più spiata d'Italia, tra l'incontenibile entusiasmo di Tommaso Zorzi. Pierpaolo, una volta appreso il verdetto, ha subito dato dimostrazione di grande amarezza.

La frustrazione per l'eliminazione della sua amata è continuata anche nelle ore successive, sino al punto da far sbottare Pierpaolo: "Non ce la faccio a stare qui dentro".

Andrea Zenga, ritrovatosi assieme a lui in giardino, non ha perso tempo nel consolare l'amico, iniziando a pensare a cosa li aspetterà una volta terminato il programma. Il pensiero di Pierpaolo è andato subito al figlio Leo e, successivamente, al suo sentimento per l'influencer domandosi: "Chissà Giulia dov'è, son curioso di sapere dov'è" Orlando ironica sull'uscita di Giulia: 'Pierpaolo è in modalità clip da solo?'

Tra i coinquilini del GF Vip 5, come accennato prima, c'è Stefania Orlando che pare non credere minimamente alla disperazione di Pierpaolo.

A dimostrazione di ciò, la conduttrice, ritrovatasi in veranda con Tommaso Zorzi e Andrea Zenga, si è lanciata in una battuta sarcastica proprio sull'uscita di Giulia: "Pierpaolo è in modalità clip da solo''. Alcuni fan della coppia "Prelemi" non hanno affatto gradito questa uscita di Stefania Orlando nei confronti di Pierpaolo Pretelli, e sui social network hanno etichettato la coinquilina come ''perfida'' oltre che stratega.