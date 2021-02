Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip c'è Andrea Zenga, che si è ritrovato al centro delle dinamiche del Reality Show per il suo turbolento rapporto con papà Walter. Dopo un lungo silenzio durato diversi anni, tra Andrea e Walter è tornato di nuovo il sereno dopo un confronto che hanno avuto proprio all'interno della casa di Cinecittà. Il calciatore aveva espresso la sua volontà di ricucire il rapporto con i figli, anche se in quel caso Andrea avevo ammesso di sperare in "fatti concreti" da parte di suo padre dopo la partecipazione al reality show. Walter Zenga non si è tirato indietro e ha mantenuto fede alle promesse.

L'incontro tra Andrea Zenga e suo papà Walter dopo il GF Vip

Nel dettaglio Andrea Zenga ha pubblicato sui social uno scatto molto significativo che lo ritrae al fianco di suo padre Walter e del fratello Nicolò che, come lui, ha sofferto moltissimo per questa separazione.

La foto ha fatto subito il giro del web ed è la testimonianza plausibile del fatto che l'ex calciatore abbia realmente intenzione di mantenere le promesse fatte ai suoi figli e quindi di riallacciare il rapporto con loro.

Walter Zenga, infatti, è tornato apposta in Italia per riabbracciare Andrea dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip e in questo modo mettere insieme il puzzle della loro vita e ripartire di nuovo da zero.

Walter Zenga mantiene la promessa con i suoi figli

Lo stesso Andrea, come didascalia della foto che ha pubblicato su Instagram con suo padre e il fratello Nicolò ha messo: "Start 26/02/2021" che sta d indicare la data di questo nuovo inizio per lui e per la sua famiglia.

Ancora una volta il Grande Fratello riesce a portare il sereno nelle famiglie, un po' come era successo già in passato con Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che aveva riallacciato il rapporto con suo padre in seguito alla partecipazione al reality show che all'epoca era condotto da Barbara d'Urso.

La verità di Andrea Zenga sul presunto incontro con la sua ex

Tornando ad Andrea Zenga, in questi giorni in cui è stato fuori dalla casa di Cinecittà si è parlato a lungo anche di un suo possibile coinvolgimento con la sua ex Alessandra.

In alcune storie che ha pubblicato su Instagram, in tanti hanno notato che le lenzuola del letto di Andrea erano le stesse apparse in alcune storie della sua ex, con la quale aveva partecipato in coppia a Temptation Island Vip.

Immediata la reazione di Zenga, che ha prontamente smentito questi rumor, precisando che non c'è stato nessun incontro segreto con la sua ex Alessandra. Andrea, quindi, continua ad aspettare Rosalinda Cannavò, con la quale è nato un flirt nella casa del GF Vip 5.