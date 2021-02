A pochi giorni dall'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che è andata in onda il 1° febbraio, è esploso un Gossip nella casa: Rosalinda proverebbe una simpatia per un compagno d'avventura. Ad alimentare questa chiacchiera è il bigliettino che la ragazza ha fatto recapitare "in segreto" a Zenga. Quando la brutta copia di questa lettera è stata trovata da Zorzi, a Cinecittà sono aumentati i pettegolezzi, ma anche il malcontento della siciliana per l'invadenza dei coinquilini nella sua vita privata.

Biglietto d'affetto per Zenga al Grande Fratello Vip

Potrebbe nascere una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip?

Secondo quanto successo tra le mura di Cinecittà, non è da escludere che due concorrenti possano avvicinarsi a poche settimane dalla finalissima.

Ad alimentare questo chiacchiericcio è stato un gesto che ha voluto fare Rosalinda dopo la puntata del 1° febbraio: la ragazza ha scritto un biglietto per Zenga e gliel'ha fatto trovare sotto il cuscino.

Cannavò ha raccontato a Samantha che questa carineria l'ha voluta fare per vincere la sua timidezza e per dire ad Andrea che le è piaciuto come si è comportato con suo padre e suo fratello davanti alle telecamere.

"Lui è troppo tenero, troppo dolce, educato, rispettoso. Andrea è una persona intelligente e va oltre alle nomination. Io ieri gli ho scritto un bigliettino in cui ho scritto che mi è piaciuto tanto e che è un uomo con valori rari da trovare.

Lui non mi ha detto niente", ha fatto sapere la siciliana prima che in casa scoppiasse un incontrollabile gossip.

Dayane mette in difficoltà l'amica al Grande Fratello Vip

Durante la sera di martedì 2 febbraio, la tranquillità di Rosalinda è venuta meno quando ha saputo che il contenuto della lettera che ha scritto per Andrea era diventato di dominio pubblico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

L'attrice, infatti, ha scoperto che Tommaso e Stefania hanno trovato la brutta copia del suo biglietto in un cestino della spazzatura e, incuriositi, l'hanno letta ad alta voce davanti a tutti.

Quello che la concorrente del Grande Fratello Vip inizialmente non sapeva, è che è stata la sua amica Dayane a mettere quel pezzo di carta in una zona della casa dove sicuramente qualcuno l'avrebbe visto, come poi è successo con Zorzi.

Orlando, dunque, ha letto a tutti i vipponi (compreso un imbarazzato Zenga) le parole che Cannavò ha rivolto al compagno d'avventura in segreto: "Saprai chi è a scriverti solo dicendoti che sono una persona così timida da doverti scrivere una letterina per dirti due cose".

"Sei un uomo con valori veramente rari da trovare oggi. L’hai dimostrato in quella situazione e lo dimostri ogni giorno", finisce così il biglietto che Rosalinda sperava leggesse soltanto il figlio dell'allenatore.

Lo sfogo dell'attrice del Grande Fratello Vip 5

Quando Samantha l'ha informata di quello che è successo in giardino a sua insaputa, Rosalinda ha reagito male e si è sfogata con la romana e con Zelletta.

"Non c’era scritto nulla di male, sono timida e ho preferito scrivere, ma ci rimango male se hanno insinuato altro!

Non mi piace che hanno preso la copia e l’hanno letta, non è carino", ha tuonato la siciliana prendendola soprattutto con Tommaso e Stefania.

"Non capisco perché cercare la malizia in una cosa carina, sapendo anche la mia situazione. Lo scherzo non deve sforare", ha concluso la ragazza.

La preoccupazione maggiore della concorrente del reality Mediaset, dunque, è che il gesto d'affetto che ha fatto nei confronti di Zenga possa compromettere definitivamente la sua già delicata situazione sentimentale: la relazione con Giuliano è in stallo, ma ammettendo di provare un interesse per un altro uomo, è come se l'attrice avesse già dato al fidanzato tutte le risposte che in queste settimane ha omesso.