Domenica 21 febbraio debutta alle 21:25 su Rai1 la fiction crime Le indagini di Lolita Lobosco. Dopo l'apprezzata Mina Settembre, arriva una nuova serie al femminile basata ancora una volta su un personaggio letterario creato dalla scrittrice Gabriella Genisi. La protagonista, Lolita Lobosco, è interpretata da Luisa Ranieri che veste i panni di una determinata e intraprendente vicequestore che lavora alla Procura di Bari. Si tratta di una nuova avventura televisiva per l'attrice napoletana, una fiction che mescola la commedia al giallo e punta tutto sul personaggio, in cui vanno di pari passo femminilità e intuito professionale.

Le indagini di Lolita Lobosco: trama

Le indagini di Lolita Lobosco è una fiction Rai incentrata su una brillante e passionale vicequestore della polizia di Bari, la sua città natale, in cui ritorna dopo anni di servizio a Legnano. Lolita è una donna avvenente che cerca di limitare la sua innata femminilità per farsi rispettare in un mondo lavorativo governato in gran parte dagli uomini. In campo sentimentale la poliziotta non ha mai avuto una relazione seria, perchè ha sempre evitato rapporti stabili e impegnativi. Tutto ciò è dovuto ad una problematica legata al suo passato familiare. Mentre sul lavoro ha a che fare soltanto con uomini, nella sfera privata il suo mondo è fatto di sole donne: la madre Nunzia, la sorella Carmela e l'amica Marietta.

Proprio quest'ultima le cambia la vita presentandole Danilo, un affascinante giornalista quasi trentenne. Anche se inizialmente cerca di tenere lontano l'uomo per via della differenza d'età, alla fine tra i due nasce una storia d'amore. La protagonista finisce così per mettersi in gioco nella vita e nell'amore, cercando allo stesso tempo di svolgere il suo lavoro per assicurare ala giustizia i colpevoli di turno.

Il personaggio di Lolita Lobosco è la protagonista dei romanzi di Gabriella Genisi

La prima stagione della serie Le indagini di Lolita Lobosco è composta da otto episodi che verranno trasmessi in quattro prime serate a partire dal 21 febbraio. Nel cast della fiction, oltre alla Ranieri, figurano Lunetta Savino e Filippo Scicchitano. Girata la scorsa estate tra Bari, Monopoli e Roma, la fiction crime è diretta da Luca Miniero, il regista cinematografico che ha sbancato ai botteghini con Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Prodotta dalla ZocoToco s.r.l. di Luca Zingaretti, la serie è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, editi da Sonzogno di Marsilio Editori. I libri incentrati sul personaggio della fiction sono otto: La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Gioco pericoloso, Uva Noir, Spaghetti all’assassina, Mare nero, Dopo tanta nebbia e I quattro cantoni. La scrittrice barese ha partecipato alla produzione della fiction ed è stata presente sul set durante le riprese.