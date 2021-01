Lo scorso lunedì 18 gennaio i "vipponi" sono stati informati di un nuovo slittamento della finale del Grande Fratello Vip. Dopo avere ricevuto le rassicurazioni di Alfonso Signorini e degli autori, i concorrenti hanno avuto la possibilità di parlare con una persona cara. Come era prevedibile Stefania Orlando ha chiamato il marito Simone Gianlorenzi. Quest'ultimo su Twitter ha informato i fan su cosa si sono detti.

La telefonata tra Stefania e Simone

Dopo la 33^ puntata del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è sembrata molto scossa per l'intervista rilasciata dall'ex marito. Scendendo nel dettaglio, Andrea Roncato a Live-Non è la d'Urso ha raccontato che il matrimonio con la showgirl è naufragato a causa di un tradimento della romana.

Dopo avere ascoltato determinate affermazioni, Stefania ha avuto una crisi di nervi tanto che voleva abbandonare il reality show.

Care #viperelle la Queen vi saluta e non vede l’ora di conoscervi! È stanca e provata ma ha promesso che ce la metterà tutta per arrivare alla fine: le ho solo chiesto di farlo col sorriso.A fine tel mi ha chiesto: “Amore mi voti?”...come dobbiamo fare con la cretina! ☺️#gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) January 20, 2021

La gieffina dopo avere avuto la possibilità di effettuare una telefonata, ha chiamato il suo attuale marito. Una volta terminata la telefonata, Simone Gianlorenzi ha reso partecipi i suoi fan della conversazione. Su Twitter, il musicista ha esordito: "Care viperelle, la queen vi saluta e non vede l'ora di conoscervi".

Successivamente Simone ha riportato la stato d'animo della consorte: "È stanca e provata ma ha promesso che ce la metterà tutta per arrivare alla finale". A proposito della finale del Grande Fratello Vip, Gianlorenzi ha ammesso di avere fatto una richiesta a Stefania: "Le ho chiesto di farlo con il sorriso".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Infine, Simone ha riferito che prima di attaccare Orlando gli ha chiesto se la voterà e quest'ultimo ha ironizzato sulla richiesta: "Come dobbiamo fare con la cretina..."

Orlando fa una riflessione sulle parole di Roncato

Stefania Orlando, parlando con Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi, ha commentato la sua reazione, dopo essere venuta a conoscenza delle dichiarazioni del suo ex marito.

Stando a quanto riferito dalla showgirl la cosa che più l'avrebbe ferita è quella di avere parlato in televisione di cose private. Inoltre, la 54enne romana ha precisato di non avere mai parlato al reality show del suo ex marito per non risvegliare alcuni demoni del passato. La donna infatti, aveva ammesso di avere vissuto la fine del matrimono con Roncato come un fallimento.

Ripensando alla voglia di voler abbandonare il programma, Stefania ha chiosato: "Trovo la mia reazione esagerata". Infine, la showgirl ha lasciato intendere che il suo ex marito con quelle dichiarazioni ha solamente cercato visibilità: "Ha cercato esposizione ma nulla di nuovo". Secondo Stefania Orlando è normale incorrere in certe situazioni quando si affronta un reality come il Grande Fratello.