Volano stracci tra alcuni concorrenti del GF Vip 5: al termine della puntata di lunedì 1° febbraio, Giulia è riuscita a litigare con ben due compagni d'avventura. Dayane, per esempio, ha puntato il dito contro la Salemi etichettandola come una persona che per popolarità farebbe di tutto: la giovane si è difesa criticato la modella per lo stesso motivo, ovvero l'eccessiva esposizione mediatica che avrebbe avuto negli ultimi anni.

Scontro post puntata per due donne del GF Vip 5

Quando Giulia è entrata nella casa del GF Vip Dayane era una delle concorrenti più felici: le due si conoscevano da tempo e si erano reciprocamente descritte come buone amiche (anche perché l'italo-persiana è legatissima a Stefano Sala e a Sofia, ex e figlia della Mello).

Col passare delle settimane, però, qualcosa tra le ragazze si è rotto: la brasiliana, in particolare, ha cominciato a mostrarsi insofferente ad alcuni atteggiamenti della coinquilina, dalla quale si è allontanata sempre di più.

Se in un primo momento ha evitato di nominare l'influencer per non ferire la sua bambina che le vuole tanto bene, ultimamente la 31enne sembra quasi averla presa di mira in ogni votazione che è chiamata a fare in diretta, soprattutto da quando è stata eletta prima finalista della quinta edizione del reality di Canale 5.

Volano stracci tra due protagoniste del GF Vip

Dopo aver discusso con Zorzi alla fine della diretta del GF Vip dell'1° febbraio, Giulia si è ritrovata faccia a faccia con un'altra sua "detrattrice". Dayane ha voluto spiegare alla compagna di reality perché l'ha criticata nei giorni scorsi, arrivando a nominarla per la seconda volta consecutiva.

Non appena ha intuito il discorso che stava per farle la brasiliana, la Salemi l'ha stoppata dicendo: "Io non posso mai parlare di nessuno però devo sentire sempre te che continui a giudicarmi?".

Di fronte a questa domanda provocatoria, la Mello ha palesato la vera opinione che ha dell'italo-persiana, quella che forse non ha mai avuto il coraggio di dirle fino in fondo.

"Per me tu sei semplicemente un'affamata di fama, questo è quello che penso", ha tuonato la finalista del programma di Canale 5 la notte scorsa.

Dayane supporta Tommaso Zorzi al GF Vip 5

Giulia è rimasta colpita dall'accusa di Dayane e le ha risposto per le rime: "Io sono un'affamata di fama? Ma lo sarai tu".

La bella influencer, dunque, ha rispedito al mittente le parole con le quali è stata attaccata dopo la puntata del GF Vip, quella che l'ha vista tra le protagoniste assolute soprattutto per la sua discussa storia con Pierpaolo Pretelli.

La Mello ha chiuso la discussione precisando che lei sarebbe diversa dalla Salemi perché, a differenza sua, è stata tanti anni lontana dalla televisione senza soffrirne.

Le due ragazze, dunque, hanno interrotto la loro amicizia a circa un mese dalla fine del programma: a far arrabbiare la brasiliana, comunque, è anche il legame che Giulia ha stretto con la "sua" Rosalinda. Dayane, infatti, ha accusato l'italo-persiana di essersi avvicinata appositamente all'attrice per punzecchiarla e per dimostrarle che potrebbe "rubarle" l'affetto della sua migliore amica se solo lo volesse.

Un altro "nemico" della Salemi, è senza dubbio Tommaso, che proprio in questi giorni sembra essersi coalizzato con la Mello nella battaglia contro la compagna d'avventura.

Alla fine della diretta, inoltre, Zorzi ha preso da parte l'ormai ex amica e le ha detto: "D'ora in poi io non ti parlo e tu non devi parlami. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Hai millantato un'amicizia che fuori da qui non c'è mai stata".